18 abr. 2026
Nacional

Tribunal rechaza el pedido de Nacional

El Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) rechazó el pedido de Nacional acerca de anular la expulsión de Hugo Iván Valdez.

Abril 17, 2026 10:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Iván Valdez.jpg

Hugo Iván Valdez vio la roja ante Cerro Porteño por parte del árbitro Blas Romero.

Este viernes se dio a conocer la resolución del pedido de nulidad presentado por Nacional para dejar sin efecto la expulsión de Hugo Iván Valdez que vio la roja el fin de semana pasado ante Cerro Porteño por parte del árbitro Blas Romero.

La Academia se basó en el análisis arbitral que indicó que la acción de Hugo Iván no era merecedora de ninguna tarjeta roja, solo amonestación. La directiva tricolor presentó el pedido al Tribunal que hoy viernes se expidió.

El Tribunal de Justicia de la APF rechazó el pedido de Nacional y mantuvo los dos partidos de sanción para Hugo Iván Valdez.

El entrenador Víctor Bernay no podrá contar con Hugo Iván Valdez por los próximos dos partidos. El siguiente desafío de Nacional es el Sportivo Ameliano en Villeta el lunes 20 de abril a las 20:30.

Hugo Iván Valdez Nacional Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GgYt8l5XUAEPelo.jpg
Nacional
Enrique Sánchez explica el retorno de Víctor Bernay
Enrique Sánchez, presidente de Nacional, dio a conocer los motivos del retorno de Víctor Bernay como entrenador en reemplazo de Felipe Giménez.
Abril 09, 2026 01:02 p. m.
 · 
Redacción D10
HFd9Z0AXEAE_gAd.jpeg
Nacional
Nacional presenta a Bernay
El DT argentino Víctor Bernay fue presentado como nuevo entrenador de Nacional.
Abril 09, 2026 11:30 a. m.
 · 
Redacción D10
victor bernay_GKHdzXnW8AAQDlV_52037820.jpg
Nacional
Bernay vuelve a la Academia
Víctor Bernay fue el elegido por la directiva tricolor y asumirá el cargo en Nacional.
Abril 08, 2026 11:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Giménez.jpg
Nacional
Felipe Giménez deja Nacional
Tras la derrota frente a Olimpia, Felipe Giménez dejó la conducción técnica del equipo tricolor.
Abril 07, 2026 11:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Giménez.jpg
Nacional
Felipe Giménez valora el empate ante un rival “difícil”
Felipe Giménez retornó al Río Parapití, pero esta vez como técnico de Nacional que terminó resctando un empate ante 2 de Mayo, al cual calificó como “difícil” jugando en Pedro Juan Caballero.
Abril 01, 2026 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Giménez.jpg
Nacional
“Autocrítica y análisis” del Gato después del empate ante el Santo
Felipe Giménez dejó un picante mensaje en su red social apuntando al análisis profundo y la autocrítica después de la paridad 0-0 entre su equipo, Nacional vs. San Lorenzo, atendiendo que el equipo Santo terminó jugando con 9 jugadores y el resultado inicial no fue alterado.
Marzo 25, 2026 05:05 p. m.
Carga Más