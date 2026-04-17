Tribunal rechaza el pedido de Nacional

Este viernes se dio a conocer la resolución del pedido de nulidad presentado por Nacional para dejar sin efecto la expulsión de Hugo Iván Valdez que vio la roja el fin de semana pasado ante Cerro Porteño por parte del árbitro Blas Romero.

La Academia se basó en el análisis arbitral que indicó que la acción de Hugo Iván no era merecedora de ninguna tarjeta roja, solo amonestación. La directiva tricolor presentó el pedido al Tribunal que hoy viernes se expidió.

El Tribunal de Justicia de la APF rechazó el pedido de Nacional y mantuvo los dos partidos de sanción para Hugo Iván Valdez.

El entrenador Víctor Bernay no podrá contar con Hugo Iván Valdez por los próximos dos partidos. El siguiente desafío de Nacional es el Sportivo Ameliano en Villeta el lunes 20 de abril a las 20:30.