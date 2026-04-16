17 abr. 2026
Nacional

Nacional espera absolución de Valdez

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, confirmó que la institución mandó una nota a la APF y aguarda el levantamiento de la sanción.

Abril 16, 2026 12:56 p. m. • 
Por Redacción D10
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Iván Valdez, jugador de Nacional.

El mandamás de Nacional, Enrique Sánchez, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande y se refirió al caso de Hugo Iván Valdez, que fue expulsado de forma equivocada en el duelo frente a Cerro Porteño.

El dirigente tricolor contó que mandaron una nota a la APF y esperan que este jueves, cuando se reúna el Tribunal Disciplinario, se le retire la “tarjeta roja”. El delantero había sido expulsado por un supuesto codazo al rival, pero luego, en el análisis de la Comisión de Árbitros, se determinó que “hubo un error” por parte del cuerpo arbitral encabezado por Blas Romero.

“Enviamos una nota al inicio de la semana, dentro de los plazos estipulados. La información es que hoy se reúne el Tribunal y después tendremos la comunicación oficial al club. La lógica me dice, si te denuncian, pero se demuestra que no eras vos, la pena debe tener modificación. Es lo que planteamos”, expresó en la 1080 AM.

Según Sánchez, los errores humanos pueden existir, pero sí la mirada de análisis debe estar en la forma en la que se usa la tecnología. “Amerita una conversación”, subrayó el titular de la Academia.

Nacional Enrique Sánchez Torneo Apertura
Redacción D10
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