24 abr. 2026
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Dani Vallejo ante la promesa del tenis estadounidense: ¿Cuándo y a qué hora?

Después de su estreno histórico en el Master 1000 de Madrid, Daniel Vallejo tendrá otro reto, esta vez frente al estadounidense Learner Tien.

Abril 24, 2026 01:47 p. m. • 
Por Redacción D10
Daniel Vallejo

Daniel Vallejo quiere seguir haciendo historia.

Foto: Gentileza - Daniel Vallejo

Daniel Vallejo vivió un día de ensueño en su debut en el Master 1000 de Madrid al derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-4, otrora 3 del mundo en el ranking ATP. Tras este partido, la primera raqueta guaraní apunta a su siguiente encuentro.

El sábado 24 de abril, Daniel Vallejo se medirá contra el estadounidense Learner Tien, que actualmente es 21 del mundo. El choque está marcado para que arranque aproximadamente a las 12:00.

El partido será el cuarto encuentro que se dispute en la cancha 5, por lo que el horario es un estimativo. Daniel Vallejo jugará su partido de segunda ronda del Masters 1000 de Madrid contra un rival al que ganó en las dos ocasiones que se enfrentaron en categorías juveniles.

El antecedente más cercano fue en las semifinales del JA Milán en 2022. En aquella ocasión ganó por 3-6, 6-2 y 6-3.

Tenis Daniel Vallejo
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