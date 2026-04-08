08 abr. 2026
Nacional

Bernay vuelve a la Academia

Víctor Bernay fue el elegido por la directiva tricolor y asumirá el cargo en Nacional.

Abril 08, 2026 11:28 a. m. • 
Por Redacción D10
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Víctor Bernay volverá al banco tricolor.

Nacional no pierde tiempo y este miércoles terminó por concretar el arribo de Víctor Bernay a la dirección técnica del equipo. El argentino ocupará el cargo dejado por Felipe Giménez, quien fue cesado tras la derrota frente a Olimpia.

Bernay arrancó la temporada dirigiendo a Guaraní, pero los malos resultados y la tempranera eliminación de la Copa Libertadores lo terminaron sacando en marzo pasado.

El DT de 55 años regresa al Albo tras su paso en la temporada 2024 y 2025 en la que dirigió al equipo en un total de 43 encuentros. El DT tendrá un duro compromiso en su debut enfrentando a Cerro Porteño el sábado 11 de abril, a las 20.30, en el juego de la fecha 16 del torneo Apertura 2026.

Víctor Bernay Nacional Torneo Apertura
Redacción D10
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