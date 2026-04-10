Roque Santa Cruz “ya está para jugar”

Víctor Bernay asumió esta semana el cargo de entrenador de Nacional tras la salida de Felipe Giménez. El técnico, en charla con el programa Fútbol a lo Grande, se refirió a Roque Santa Cruz y dijo: “Ya está para jugar”.

“Entrenó esta semana completa. Nosotros lo vimos recién estos últimos días, pero ya está apto para desempeñarse dentro del campo de juego”, afirmó. El experimentado atacante se había lesionado hace un mes en el choque por Copa Sudamericana frente a Recoleta.

Ahora queda por saber si será incluido o no por Víctor Bernay para el cotejo que Nacional afrontará el sábado 11 de abril por el Torneo Apertura, contra Cerro Porteño, en el ueno Defensores del Chaco, a las 20:30.

Por otro lado, sobre su relación con Ignacio Bailone, con quien ya coincidió en Nacional en 2024, explicó: “Cuando las personas se manifiestan con un fundamento y no se ponen de acuerdo, cada una tiene su verdad. Y cuando no se hacen con faltas de respeto, está todo bien. No puedo esperar que todos piensen como Bernay”.

“Ignacio es un gran profesional, una persona muy educada y eso hace que ni siquiera tuvo que haber una charla aclaratoria. Cuando nos enfrentábamos nos saludábamos en la cancha. Es un chico educado. Tendrá sus argumentos, yo los mío”, añadió.

“Lo que tengo que hacer como entrenador es tomar decisiones: a veces acertadas, a veces equivocadas (…) Las cosas cuando se hablan con sinceridad, y cada uno tiene su forma de fundamentarlo, esto todo más que bien. No voy a querer que piense igual que yo porque sería dictatorial y no lo soy”, sentenció.

En el pasado, Ignacio Bailone no continuó en el club por una decisión técnica, en la que además de analizar las características del delantero, Víctor Bernay también argumentó una situación económica.