Felipe Giménez valora el empate ante un rival “difícil”

Nacional rescató un empate 1-1 en su visita al estadio Río Parapití donde enfrentó a 2 de Mayo y fue algo positivo para el entrenador tricolor Felipe Giménez que valoró lo conseguido por enfrentar a su ex equipo, un rival al cual calificó como complicado jugando en Pedro Juan Caballero.

Felipe valoró lo hecho por su equipo y así lo hizo saber en conferencia de prensa. “Queríamos sumar de a tres para mantenernos en la pelea, lastimosamente no se pudo. Lo sentí bien al equipo durante los 90 minutos, casi todo el lapso del partido fue nuestro”, destacó.

Sobre lo que significó enfrentar a su ex equipo, Felipe sacó pecho orgulloso y declaró: “Por primera vez vine como rival y me puso muy contento ver todo lo que creció. Eso habla de que el club creció con lo que yo dejé acá”.

Sobre su trabajo en la Academia, Felipe Giménez hizo una reflexión donde dijo que todavía no fueron superados en el Apertura. “Desde mi llegada estamos construyendo un Nacional diferente, hablamos de que en 14 fechas fuimos dominadores ante nuestros rivales. Lastimosamente a veces el triunfo no se da y en eso tenemos que trabajar”, indicó.

Por último manifestó que siguiendo con esa línea de trabajo el título se les va a dar. “Yo se que el título va a llegar, no nos vamos a ir del club sin haber logrado el objetivo”, advirtió.

La próxima fecha, la decimoquinta del torneo Apertura, Nacional visitará a Olimpia en juego marcado para el sábado 4 de abril a las 18:30 en el estadio Defensores del Chaco.