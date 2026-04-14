15 abr. 2026
Nacional

Hugo Iván Valdez: “Me dejó totalmente descolocado”

Cuando Hugo Iván Valdez vio la roja quedó “totalmente descolocado”. La Comisión de Árbitros dijo que el juez se equivocó en expulsar al jugador de Nacional ante Cerro Porteño.

Abril 14, 2026 11:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Nacional

Nacional igualó con Cerro Porteño 0-0.

Foto: Gentileza - Nacional

El lunes se dio a conocer el análisis de la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol tras la 16ª fecha del Torneo Apertura y señaló que el juez Blas Romero se equivocó al expulsar a Hugo Iván Valdez, de Nacional ante Cerro Porteño.

Desde el primer momento, cuando veo la roja me quedo sorprendido. Me dejó totalmente descolocado ver la roja porque en ningún momento era para eso”, señaló el futbolista en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Estoy al tanto. Era una cosa que todos sabíamos desde el principio”, dijo con relación al análisis que se hizo. Al ser consultado qué siente con esto, respondió: “Creo que impotencia. Ese es el sentimiento que uno tiene. Ya pasó, no hay vuelta atrás”.

Después de la acción que derivó en su salida prematura del juego, Hugo Iván Valdez le dijo a Blas Romero “que no era para expulsión. Tampoco le hablé mal porque tenía la esperanza de que el VAR lo llame y que le diga que se vaya a mirar para que se retracte”.

Nacional Hugo Iván Valdez
Redacción D10
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