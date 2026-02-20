20 feb. 2026
Guaraní

Víctor Bernay valora el empate ante Juventud

Víctor Bernay, técnico de Guaraní, se mostró conforme con el resultado obtenido ante Juventud Las Piedras de cara al duelo revancha buscando avanzar a la Fase 3 de la Conmebol Libertadores.

Febrero 20, 2026 08:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Victor Bernay.jpg

Víctor Bernay, entrenador de Guaraní.

@ClubGuaraní

Guaraní rescató un punto en su visita a Juventud Las Piedras de Uruguay tras igualar 0-0 en el partido de ida de la Fase 2 de la Conmebol Libertadores, algo que valora el técnico Víctor Bernay.

El adiestrador aborigen se retiró conforme y eso expuso en conferencia de prensa. “Considero que hubo un partido muy intenso, con mucha fricción y muchos duelos divididos. El campo de juego es difícil, donde no pudimos tener la expresión futbolística deseada en ofensiva”, comenzó diciendo.

Bernay reconoció que sabían que el partido se les iba a presentar así. “Interpretamos que iba a ser un partido de muchos duelos, de mucha intensidad y de achicar espacios, sabiendo lo que podía presentarnos el rival. Siempre es bueno no perder, siempre es bueno irse de visitante sin una derrota y para nosotros es muy importante”, apuntó.

Sobre la revancha, Bernay confesó que buscarán aprovechar la localía y el clima. “Sabemos que tenemos la vuelta en casa y que hay mucho calor en Asunción, que también es una herramienta a tener en cuenta y para nosotros es determinante”, lanzó.

Por último manifestó que la idea es ir paso a paso sin descuidar el torneo local, aunque el objetivo es claro en la Libertadores. “Seguiremos en el trabajo, debemos cambiar el chip unos días para afrontar el siguiente paso que es Sportivo Luqueño el domingo, y luego ponernos de lleno a la revancha el jueves en nuestra casa, esperando lograr la clasificación”, cerró.

Guaraní jugará el domingo ante Sportivo Luqueño a partir de las 20:00 y la revancha de local ante Juventud el jueves 26 de febrero a las 19:00 en Asunción.

Víctor Bernay Guaraní Libertadores
Redacción D10
