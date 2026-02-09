09 feb. 2026
Guaraní

Víctor Bernay considera justo el empate

Víctor Bernay, técnico de Guaraní, consideró que el empate 3-3 ante Libertad en el clásico moderno terminó siendo un resultado justo.

Febrero 09, 2026 10:20 a. m. • 
Por Redacción D10
Víctor Bernay

Víctor Bernay, técnico de Guaraní.

Foto: Gentileza

Guaraní dejó escapar el triunfo en el clásico moderno tras ir ganando 3-1 ante Libertad que se lo terminó empatando para un resultado final de 3-3 en la Huerta, algo que consideró justo el técnico argentino Víctor Bernay.

El estratega aborigen habló en conferencia de prensa tras la paridad ante el Guma. “Sabíamos que en el segundo tiempo Libertad se jugaría la vida. Si bien tuvimos situaciones, no fuimos los mismos en el segundo tiempo, considero justo el empate”, declaró como análisis.

Consultado sobre la manera en que llegaron los goles de Libertad, Bernay respondió: “Lo conozco a ‘Chiqui’ Arce y sé que trabaja bien el balón parado”.

Guaraní suma 5 puntos en la clasificación, misma cantidad que Libertad. La próxima fecha, la quinta del torneo Apertura, el Indio recibirá a Sportivo San Lorenzo en busca de los tres puntos para no perderle pisada al pelotón de arriba.

Víctor Bernay Guaraní Libertad
Redacción D10
