El caso Manzur sigue preocupando a Bernay

La situación de Manzur aún no se pudo esclarecer, las dudas juegan en contra del cuerpo técnico del Legendario. El mediocampista de nacionalidad argentina, que juega en el seleccionado de Palestina, tiene sondeos por parte de un equipo de Arabia Saudí, que sería su destino.

“Hubo sondeos, pero no me han comunicado avances de la posible transferencia”, señaló Víctor Bernay, el estratega aurinegro en medios radiales. El DT estaría manejando opciones en el caso de que las negociaciones prosperen, atendiendo que Manzur forma parte de su equipo principal y además el Aborigen está próximo a estrenarse en la Libertadores, el próximo 19 de febrero (visitante) ante el ganador de U. Católica de Ecuador y Juventud de Uruguay.