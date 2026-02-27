27 feb. 2026
Guaraní

Alexandro Maidana deja Guaraní para ir a Talleres

Guaraní pierde a uno de sus mejores jugadores en el último tiempo.

Febrero 27, 2026 06:33 p. m.
maidan.jpg

Maidana, lateral izquierdo paraguayo.

Hablamos del lateral izquierdo Alexandro Maidana, quien fue clave en los últimos meses, siendo titular siempre y llegando a los goles.

Su futuro está en el fútbol argentino, más precisamente en Talleres de Córdoba, donde compartirá equipo con su compatriota Ronaldo Martínez, quien llegó a comienzos de este año desde Platense.

El club argentino le compra pase del porcentaje al elenco legendario y el lateral firmará un contrato a largo plazo, informó el periodista César Merlo.

El Legendario viene de un duro golpe al quedar eliminado de la Libertadores.

Guaraní Talleres
