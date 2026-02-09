09 feb. 2026
Guaraní

Guaraní tuvo un “segundo tiempo muy malo”

El volante de Guaraní, Luis Martínez, lamentó no haber podido sumar de a tres ante Libertad y reconoció que el equipo hizo un “segundo tiempo muy malo”.

Febrero 09, 2026 12:13 p. m. 
Por Redacción D10
Guaraní

Guaraní no aguantó la ventaja cuando estuvo 1-3 arriba.

Foto: Gentileza - APF

Guaraní tuvo dos goles de ventaja sobre Libertad, pero finalmente el partido acabó igualado a tres tantos. El mediocampista Luis Martínez destacó el buen primer periodo hecho, pero lamentó que el complemento no fue así.

Estamos dolidos por cómo terminamos el encuentro, pero tranquilos también porque hicimos un gran juego, contento por la actuación que tuvo el equipo a pesar del segundo tiempo muy malo que hicimos”, reconoció el jugador.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el futbolista explicó que su equipo en los primeros 45 minutos fue un equipo que trató “de imponer el juego y el que se adueña de la pelota. En el segundo no repetimos eso”.

Dejamos de ser lo que fuimos en el primer tiempo, dejamos de jugar, fuimos mucho al juego directo que es el juego que no nos conviene. El rival también hizo méritos para meternos atrás”, añadió.

Nos quedamos con el sabor un poco amargo por cómo se venía dando el partido para nosotros”, sentenció. Guaraní suma cinco puntos en el Torneo Apertura y en la siguiente jornada recibirá al Sportivo San Lorenzo.

Guaraní
Redacción D10
