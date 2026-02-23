Bernay, autocrítico tras la derrota

El entrenador de Guaraní, Víctor Bernay, conversó este lunes en conferencia de prensa luego de lo que fue la caída frente a Sportivo Luqueño, en el duelo que dio cierre a la fecha 6 del torneo Apertura 2026. El DT reconoció que el equipo tuvo fallas en defensa y justificó las rotaciones que hizo en la formación.

“Considero que en el primer tiempo no defendimos bien, de hecho hay dos goles que salen de entre tres futbolistas. Por eso considero que nuestra estructura defensiva no estuvo bien, pero tampoco quiero quitarle mérito al rival que jugó mejor que nosotros en el primer tiempo. En el segundo, aún con la ausencia de uno, pudimos equiparar, presionar y pudimos llegar a tener situaciones de gol”, comenzó diciendo Bernay.

“Rescato mucho lo que hicieron en el segundo tiempo, que cambiamos la imagen de la no presión del primer tiempo”, agregó.

El técnico justificó las rotaciones que puso en el campo, atendiendo a que varios jugadores titulares no se encontraban en plenitud tras el juego de copa en Montevideo y tampoco habían llegado a descansar lo suficiente por problemas con los vuelos, llegando al país recién en la madrugada del viernes.

“En el fútbol a veces no se puede jugar con los mismos once, tenemos jugar con la rotación”, tiró.

Guaraní cayó en el campeonato y ahora piensa en lo que será la revancha de Copa Libertadores frente al Juventud de Uruguay. Este lance será el próximo jueves a las 19.00 en el estadio Defensores del Chaco.

