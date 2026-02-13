El juego de Guaraní por la Libertadores cambia de escenario

Este viernes, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó acerca del cambio de estadio para el choque en condición de visitante que Guaraní disputará frente al Juventud uruguayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores.
Fase 2 - Ida
Jueves 19 de febrero
-Juventus vs. Guaraní
Estadio: Alfredo Víctor Viera
Hora: 19:00
Guaraní debutará de así en esta edición de la Copa Libertadores. La revancha será una semana después, a la misma hora, en Asunción.
La Dirección de Competiciones y Operaciones de la @CONMEBOL informó el cambio de estadio para el partido entre @JuventudUy (URU) vs. @ClubGuarani (PAR) por la Fase 2 (ida) de la CONMEBOL @Libertadores 2026.https://t.co/IeNIgtGu4I— CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) February 13, 2026