13 feb. 2026
Guaraní

El juego de Guaraní por la Libertadores cambia de escenario

El compromiso que Guaraní jugará ante Juventud por la Copa Libertadores tiene un nuevo escenario, de acuerdo con lo informado por la Conmebol.

Febrero 13, 2026 05:35 p. m. • 
Por Redacción D10
HAHVOjWXEAAvNr-.jpg

Guaraní sumó su primera victoria en el Apertura.

Este viernes, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó acerca del cambio de estadio para el choque en condición de visitante que Guaraní disputará frente al Juventud uruguayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Fase 2 - Ida

Jueves 19 de febrero

-Juventus vs. Guaraní

Estadio: Alfredo Víctor Viera

Hora: 19:00

Guaraní debutará de así en esta edición de la Copa Libertadores. La revancha será una semana después, a la misma hora, en Asunción.

Redacción D10
