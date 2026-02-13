El juego de Guaraní por la Libertadores cambia de escenario

Este viernes, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó acerca del cambio de estadio para el choque en condición de visitante que Guaraní disputará frente al Juventud uruguayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Fase 2 - Ida

Jueves 19 de febrero

-Juventus vs. Guaraní

Estadio: Alfredo Víctor Viera

Hora: 19:00

Guaraní debutará de así en esta edición de la Copa Libertadores. La revancha será una semana después, a la misma hora, en Asunción.