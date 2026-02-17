17 feb. 2026
Guaraní

Las bajas sensibles de Guaraní ante Juventud

El plantel de Guaraní viajará esta noche a Uruguay para el duelo por Copa Libertadores, pero el entrenador Víctor Bernay confirmó dos bajas sensibles: Agustín Manzur y Alcides Barbotte.

Febrero 17, 2026 01:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní

Guaraní se enfoca en el juego internacional.

Foto: Gentileza - Guaraní

Esta noche, la delegación de Guaraní volará a Uruguay para el encuentro ante Juventud por Copa Libertadores, pero lo hará con dos restas sensibles: la de Agustín Manzur y Alcides Barbotte.

En contacto para Fútbol a lo Grande, el entrenador Víctor Bernay confirmó sobre los dos nombrados que “decidimos preservarlos. Alcides no iba a poder estar; a Agustín preferimos preservarlo, llegaba con lo justo”.

Tanto Agustín Manzur como Alcides Barbotte ya se perdieron los dos últimos partidos ligueros de Guaraní y ahora quedaron fuera de la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Con respecto a Juventud, Víctor Bernay aseveró: “Vamos a enfrentar a un rival intenso, dinámico, que viene con un ego muy alto porque logró una clasificación de visitante con un resultado adverso y con un factor determinante como la altura”.

“Así que vamos a considerar que va a ser un partido extremadamente disputado, complejo, pero tenemos la confianza de que podemos llegar a estar a la altura, ser muy competitivos y poder lograr la clasificación”, sentenció.

Guaraní viajará esta noche y activará el miércoles en tierras uruguayas pensando ya en el compromiso del jueves, que será a las 19:00, en el estadio Alfredo Víctor Viera.

Víctor Bernay Copa Libertadores
Redacción D10
