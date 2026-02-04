Guaraní se alista para el clásico ante Libertad

Guaraní obtuvo su primera victoria en el torneo Apertura goleando por 4-0 a Rubio Ñu. Había caído 2-1 ante Olimpia en el debut y empatado 0-0 en la segunda fecha.

La cuarta jornada pondrá frente a frente a Guaraní ante Libertad en un clásico a disputarse en La Huerta el domingo 8 de febrero a las 18:00.

El Legendario intentará encadenar su segunda victoria al hilo y acercarse al líder Nacional (9) que ese mismo día enfrentará al escolta Olimpia (7).

El equipo dirigido por Víctor Bernay buscará ser protagonista de este torneo Apertura, así como lo fue en el Clausura cuando peleó palmo a palmo por el título junto a Cerro Porteño que se quedó con el título.

El goleador Fernando Fernández ya estuvo en el banco de suplentes en el último encuentro ante Rubio Ñu pero no ingresó. El técnico argentino Bernay podría ponerlo algunos minutos ante Libertad tratando de llevarlo de a poco luego de lo que fue su lesión que lo mantuvo fuera de las primeras fechas.