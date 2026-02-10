10 feb. 2026
Gaspar Servio extiende récord de goles

Gaspar Servio, guardameta de Guaraní, fue protagonista en el partidazo disputado en La Huerta ante Libertad que culminó igualado 3-3.

Febrero 10, 2026 07:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Infalible. Gaspar Servio, el arquero de Guaraní demostró una vez más cómo se patean los penales. Actualmente, con 18 tantos, todos desde los 12 pasos, es el más goleador del fútbol paraguayo y del mundo.

El portero argentino continúa extendiendo su propio récord en el fútbol paraguayo. En el encuentro ante los gumarelos, Servio convirtió el segundo gol (38’) para el Aborigen, desde el punto penal para el 2-1 transitorio y, con ese tanto acumula 18 gritos sagrados. Además, se puede destacar que es el mejor arquero goleador en actividad en todo el mundo.

Servio (33 años) llegó a Guaraní en enero de 2020, tras ser dirigido por Maradona en Dorados de Sinaloa. En enero de 2022 pasó al Canalla (cuatro goles) y, tras 18 meses, se incorporó a Tacuary, en Primera. Posteriormente, regresó a la Toldería en enero de 2024. De sus 18 goles, 17 fueron en sus dos etapas en este equipo.

Faltó la pausa. Por otra parte, el estratega de Guaraní Víctor Bernay fue consultado por medios radiales sobre las causas que llevaron a que Libertad pueda emparejar las acciones después de la ventaja de 3-1. “Considero que no tuvimos la capacidad de mantener el balón en nuestro poder. No lo pudimos hacer y, a partir de eso, Libertad se acercó y nos igualó”, expresó el DT. El Legendario en la próxima jornada medirá a San Lorenzo.

Redacción D10
