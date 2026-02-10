Gaspar Servio extiende récord de goles

El portero argentino continúa extendiendo su propio récord en el fútbol paraguayo. En el encuentro ante los gumarelos, Servio convirtió el segundo gol (38’) para el Aborigen, desde el punto penal para el 2-1 transitorio y, con ese tanto acumula 18 gritos sagrados. Además, se puede destacar que es el mejor arquero goleador en actividad en todo el mundo.

Servio (33 años) llegó a Guaraní en enero de 2020, tras ser dirigido por Maradona en Dorados de Sinaloa. En enero de 2022 pasó al Canalla (cuatro goles) y, tras 18 meses, se incorporó a Tacuary, en Primera. Posteriormente, regresó a la Toldería en enero de 2024. De sus 18 goles, 17 fueron en sus dos etapas en este equipo.

Faltó la pausa. Por otra parte, el estratega de Guaraní Víctor Bernay fue consultado por medios radiales sobre las causas que llevaron a que Libertad pueda emparejar las acciones después de la ventaja de 3-1. “Considero que no tuvimos la capacidad de mantener el balón en nuestro poder. No lo pudimos hacer y, a partir de eso, Libertad se acercó y nos igualó”, expresó el DT. El Legendario en la próxima jornada medirá a San Lorenzo.