11 feb. 2026
Guaraní

Guaraní: Difícil que llegue Agustín Manzur, Marcos Gómez tendría chances

Para el duelo ante el Sportivo San Lorenzo, Guaraní no contaría aún con Agustín Manzur. Sim embargo, por otro lado, Marcos Gómez tendría chances de ser convocado, dijo el técnico Víctor Bernay.

Febrero 11, 2026 11:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Agustín Manzur

Agustín Manzur no jugaría ante el Sportivo San Lorenzo.

Foto: Gentileza - Guaraní

Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, cree que Agustín Manzur no volvería a ser convocado para el choque contra el Sportivo San Lorenzo: “Está en análisis todavía, consideramos que entre hoy y mañana se hace un estudio final para tomar una decisión en conjunto con el cuerpo médico”.

A mí criterio no creo que le demos oportunidad de jugar el viernes. Y preservaremos a partir de este estudio su evolución para la semana siguiente”, aseveró el entrenador en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Por otra parte, de Marcos Gómez, quien llegó de Olimpia como refuerzo, explicó que “esta semana hizo un trabajo completo con el equipo. Para mí es importante que pueda entrenar la semana completa con el equipo. Marcos va a estar a las órdenes si consideramos que pueda estar en la convocatoria”.

Para finalizar, Víctor Bernay apuntó que el equipo debe mejorar en mantener la ventaja cuando marca: “Estamos en un proceso de crecimiento como lo hemos hecho en el semestre anterior. Estamos haciendo goles que era lo que nos importaba, siete goles en dos fechas, lo que nos falta es poder sostenerla por más minutos esa producción”.

Guaraní tiene cinco puntos tras cuatro fechas, tiene la mitad de unidades que el líder Olimpia y en la siguiente fecha deberá recibir al Sportivo San Lorenzo.

Guaraní Víctor Bernay
Redacción D10
