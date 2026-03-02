02 mar. 2026
Guaraní

“Sabor amargo” para Patricio Tanda por el empate

Guaraní igualó 1-1 ante Nacional y se frena con 9 puntos en el clasificación del Apertura 2026. El líder Olimpia se encuentra con 20 unidades.

Marzo 02, 2026 05:42 p. m. • 
Por Redacción D10
Patricio Tanda 2.jfif

El mediocampista argentino, Patricio Tanda arrastra una seguidilla de partidos desde su llegada a inicios del 2026 a la Toldería.

cub Guaraní

Guaraní (9 puntos) y Nacional (15) culminaron repartiéndose los puntos el domingo en el Arsenio Erico. El resultado 1-1, terminó favoreciendo a Olimpia (20) para extender su ventaja en la cima del torneo. Es importante recordar que el Aborigen tiene un partido pendiente ante el 2 de Mayo (fecha 7).

En charla con Fútbol a lo Grande, el mediocampista legendario, Patricio Tanda lamentó el empate, señalando que la victoria siempre fue la prioridad ante los Tricos. “Siempre es importante no perder. Pero igual nos fuimos con la sensación amarga porque sabíamos que podíamos haber ganado, pero no se pudo”, dijo el argentino de 23 años.

Consultado sobre la charla personal con el entrenador Víctor Bernay, expresó: “El profe Bernay me pide que juguemos en equipo, que podamos demostrar lo mejor que sea bueno para el equipo. Me estoy adaptando a los compañeros de manera rápida”, manifestó.

Por último, el volante zurdo afirmó que realizó consultas sobre Paraguay para tomar la decisión de fichar en este libro de pases. “Tuve la casualidad de que Imanol (Segovia) llegó a Guaraní, también era mi compañero en Racing y le llamé a consultarle sobre el país”.

El Aborigen en la fecha 9 tendrá que medir a Cerro Porteño se disputará el sábado 7 de marzo desde las 18:30 en el estadio Luis Salinas en Itauguá.

Guaraní APF
Redacción D10
