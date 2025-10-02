Víctor Bernay mantiene la calma

Guaraní eliminó a Libertad en tanda de penales y avanzó a cuartos de final de la Copa Paraguay peleando los dos frentes en el tramo final de la temporada.

El entrenador Víctor Bernay analizó lo que dejó la serie ante Libertad. “Fue un partido muy difícil que mi equipo tuvo la valentía y personalidad de sacarlo adelante”, arrancó diciendo en charla con Fútbol a lo Grande.

Bernay indicó que Guaraní tiene la obligación de pelear por la Copa Paraguay y el torneo Clausura. “Siempre digo que hay que jugarse por una causa y nosotros estamos dentro de un club importante que tiene objetivos por los cuales hay que luchar”, manifestó.

Por último habló de lo que se viene. “Se viene un rival difícil como Tembetary que ya no tiene presión por la permanencia, esos equipos son más complicados. Trabajaremos en busca de un onceno competitivo, lo más importe es ir partido a partido y no pensar más allá", cerró.