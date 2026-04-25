Víctor Bernay, feliz por el triunfo

Nacional superó por 2-1 a Recoleta remontando el marcador tras un arranque fallido donde el entrenador Víctor Bernay valoró el triunfo obtenido por la fecha 18 del torneo Apertura.

Bernay destacó la rebeldía de su equipo. “Rescato mucho que los jugadores crean en nuestro modelo de juego, la confianza en sí mismos es gigante”, comenzó diciendo.

Sobre el nivel que demostró Nacional, Bernay explicó que es algo meritorio. “Hay tres cuestiones que evalúo; posesión de balón, ganancia de territorio y situaciones de gol, y en eso terminó el primer tiempo con un 7-2 para Nacional”, detalló. “Se movieron muy inteligente y los goles se llegaron por merecimiento”, agregó.

También reveló lo que le dijo a sus jugadores luego del triunfo ante Recoleta. “Los futbolistas se lo merecen y les pedí que se lo dediquen a su familia”, reveló.

Por último habló del experimentado Roque Santa Cruz que anotó el gol que inició la remontada. “Tengo el privilegio de disfrutarlo a Roque Santa Cruz en mi plantel. Es un jugador top y me pone muy contento el gol que convirtió”, cerró.

Nacional trepó al cuarto lugar con 29 unidades. La próxima fecha, la decimonovena del torneo Apertura, enfrentará a Guaraní en juego programado para el domingo 3 de mayo a las 20:00.

