Bernay valora triunfo y apunta a ser vice

Evolución del juego: Bernay dividió el primer tiempo en dos momentos: Uno de control inicial y otro donde perdieron la posesión.

EN EL COMPLEMENTO: El equipo logró mayor movilidad y control territorial al encontrar espacios a las espaldas de los volantes de contención. Impacto de los cambios: Destacó que la entrada de Hugo (Adrián) Benítez e Ignacio (Brizuela) aportaron frescura y profundidad necesarias tras el desgaste de Richard (Prieto).

Por último, Bernay mencionó que “el objetivo es sumar los nueve puntos restantes para coronar el esfuerzo del equipo para lograr el segundo lugar del Apertura”.

En la fecha 20 de la competencia, la Academia recibirá a Trinidense en el estadio Arsenio Erico, este viernes 9 de mayo, desde las 20:00.