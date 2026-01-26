26 ene. 2026
Guaraní

Para Bernay, la expulsión del rival lo sacó del partido

Guaraní jugó gran parte del segundo tiempo ante Olimpia con un hombre más, pero para su entrenador Víctor Bernay esto los “puso fuera del partido”.

Enero 26, 2026 07:29 a. m. • 
Por Redacción D10
Víctor bernay

Víctor Bernay lamentó las chances no concretadas.

Foto: Gentileza - APF

El entrenador de Guaraní, Víctor Bernay, analizó la derrota de su equipo ante un Olimpia que jugó gran parte del complemento con un hombre menos. La conclusión a la que llegó el técnico es que la expulsión del rival, en lugar de ser un beneficio, terminó por perjudicar.

En el segundo tiempo creo que la expulsión nos llevó a una interpretación diferente del juego y a tomar decisiones equivocadas porque hemos pensado que teníamos un hombre más y que podíamos tener más tiempo el balón en el pie y hacer situaciones de pocas circulaciones de balón”, señaló.

“Creo que la dinámica en el fútbol es la velocidad que le imprimimos al balón para quebrar líneas y ser profundos. Por ese motivo se dividió el juego en el segundo tiempo. Hicimos el intento de ver si podíamos capitalizar con doble ‘9’ y tampoco pudimos recuperar la cantidad de situaciones de gol que generamos en el primer tiempo. Por lo cual considero que la expulsión no puso fuera del partido en vez de beneficiarnos y hacer uso de ese recurso de tener un hombre más”, sostuvo.

Con relación al primer tiempo, el estratega dijo que “ha sido una manifestación de muy buen fútbol. Hemos generado en gran cantidad situaciones y aproximaciones a gol, hemos tenido buena posesión de balón y hemos ganado en territorio también”.

Lamentablemente en la primera acción el rival logra convertir. Eso no nos perjudicó porque el equipo siguió insistiendo y siguió jugando a lo que estaba haciendo y eso lo llevó a tener situaciones muy claras de gol que no pudimos capitalizar”, sentenció.

Redacción D10
