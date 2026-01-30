Imanol Segovia, de Guaraní: “Sé que es un club grande”

Imanol Segovia tuvo sus primeros minutos con la casaca de Guaraní en el empate frente a Sportivo Trinidense. El refuerzo venido de Argentina se mostró feliz: “Sé que es un club grande acá del país y se labura muy bien”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el jugador dijo estar “muy contento con el club. Ya lo venía hablando. Me venían siguiendo hace varios años y este año se pudo dar después de una buena temporada en Argentina”.

El futbolista no ocupará plaza de extranjero en el onceno de Víctor Bernay ya que tiene raíces paraguayas. “Ayer terminó mi proceso de hacerme paraguayo. Mi papá y toda la parte paterna es nacida en Paraguay, mi familia materna es Argentina”, expresó.

“Tengo mucha familia en Encarnación. También la tengo en Asunción y Ciudad del Este. Mi mamá trabajó varios años Encarnación”, detalló.