30 ene. 2026
Guaraní

Imanol Segovia, de Guaraní: “Sé que es un club grande”

Ayer debutó en Guaraní, Imanol Segovia y se mostró contento por el hecho. “Sé que es un club grande acá del país y se labura muy bien”, manifestó.

Enero 30, 2026 11:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Imano Segovia

Imano Segovia es uno de los refuerzos de Guaraní.

Foto: Gentileza - Guaraní

Imanol Segovia tuvo sus primeros minutos con la casaca de Guaraní en el empate frente a Sportivo Trinidense. El refuerzo venido de Argentina se mostró feliz: “Sé que es un club grande acá del país y se labura muy bien”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el jugador dijo estar “muy contento con el club. Ya lo venía hablando. Me venían siguiendo hace varios años y este año se pudo dar después de una buena temporada en Argentina”.

El futbolista no ocupará plaza de extranjero en el onceno de Víctor Bernay ya que tiene raíces paraguayas. “Ayer terminó mi proceso de hacerme paraguayo. Mi papá y toda la parte paterna es nacida en Paraguay, mi familia materna es Argentina”, expresó.

Tengo mucha familia en Encarnación. También la tengo en Asunción y Ciudad del Este. Mi mamá trabajó varios años Encarnación”, detalló.

Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Quemil Yambay
Guaraní
Guaraní lamenta la partida de Quemil Yambay
Durante la madrugada de este miércoles falleció el popular músico Quemil Yambay, hincha fanático y socio de Guaraní. El club le dedicó unas emotivas líneas para despedirlo.
Enero 14, 2026 11:40 a. m.
 · 
Redacción D10
565084466_18534314590011072_7401648601108093215_n.jpg
Guaraní
Bernay: “No creo que Fernando Fernández llegue para el debut”
El estratega de Guaraní habló de los trabajos que vienen realizando, del posible último refuerzo y de la situación de Fernando Fernández.
Enero 13, 2026 01:07 p. m.
 · 
Redacción D10
G97WyGpXIAAhMc-.jpg
Guaraní
Bernay espera un volante más
Guaraní continúa con la pretemporada bajo las órdenes de Víctor Bernay que aguarda por un refuerzo más en la media cancha.
Enero 13, 2026 10:33 a. m.
 · 
Redacción D10
G97WyGpXIAAhMc-.jpg
Guaraní
Guaraní sigue sumando refuerzos
Guaraní continúa con los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Víctor Bernay sumando un nuevo refuerzo.
Enero 07, 2026 12:29 p. m.
 · 
Redacción D10
teodoro arce.jpg
Guaraní
Teodoro Arce, a un paso de ser refuerzo de Guaraní
El delantero Teodoro Arce podría ser refuerzo de Guaraní para la temporada 2026.
Enero 05, 2026 07:21 p. m.
 · 
Redacción D10
G8yOg8jWsAA9xx1.jpeg
Guaraní
Guaraní trabaja con intensidad
Víctor Bernay, DT de Guaraní, contó en Radio Monumental parte de lo que es su plan de trabajo de pretemporada.
Diciembre 30, 2025 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más