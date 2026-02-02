02 feb. 2026
Rodríguez tenía que volver a Cerro Porteño pero...

El “10" de Guaraní, Derlis Rodríguez, reveló que se encuentra enfocado en el Aborigen a pesar de que en enero tenía que volver al club dueño de su pase, Cerro Porteño.

Febrero 02, 2026 
Por Redacción D10
Guaraní.jfif

Derlis Rodríguez fue autor de uno de los goles en la victoria de Guaraní 4-0 sobre Rubio Ñu, por la fecha 3.

Foto: club Guaraní

Guaraní se encontró con la victoria en la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, su víctima fue el recién ascendido Rubio Ñu, al que goleó por 4-0. Uno de los artífices del triunfo fue el mediocampista ofensivo Derlis Rodríguez, quien convirtió el segundo tanto cuando corrían 58 minutos.

Rodríguez habló con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM y resaltó que la victoria del domingo fue vital para no perderle la pisada a los primeros de la tabla de posiciones.

“Muy contento por la victoria, es justo lo que necesitábamos para poder dar pelea en los puestos de arriba”, dijo. “Creo que este partido lo hicimos de muy buena manera. Pudimos convertir los goles que en otros partidos nos costaba mucho”, añadió el ofensivo de 28 años.

En su festejo Rodríguez fue muy expresivo y consultado sobre el motivo señaló: “Festejé con mucha euforia. Era algo que no se me estaba dando a pesar que siempre el cuerpo técnico me brindó su confianza y por suerte pude convertir”.

Rodríguez afirmó también que los encuentros anteriores (Olimpia y Trinidense) se jugaron con mucha ansiedad y la base de este triunfo fue jugar con mayor calma. “Estuvimos más tranquilos a la hora de estar de cara al gol. Ingresamos con mayor confianza con la mentalidad de dar un giro después de la derrota y el empate en las primeras fechas”, refirió.

TENÍA QUE VOLVER, PERO TRABAJÓ EN LA TOLDERÍA

Derlis Rodríguez perteneciente a los registros de Cerro Porteño tenía que retornar para la pretemporada del Ciclón, sin embargo las negociaciones se realizaron con el representante del futbolista mientras Rodríguez seguía las directrices del Aborigen.

“Según mi representante tenía que volver a Cerro Porteño, pero yo estaba enfocado siempre en las actividades de Guaraní. Hubo una negociación y finalmente me quedé”, sentenció.

El Legendario en la fecha 4 tendrá que ir a La Huerta para medir a Libertad, el domingo 8 desde las 18:00. Un clásico entre aurinegros y aurinegros.

