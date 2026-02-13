13 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Enso González, fuera de las canchas por dos meses

El atacante paraguayo del Wolves de Inglaterra sufió una lesión meniscal, y otra vez se pierde la chance de sumar regularidad.

Febrero 13, 2026 03:47 p. m. 
Por Redacción D10
eneso.jpg

Enso González, delantero paraguayo del Wolverhampton.

Foto: Gentileza.

El ofensivo paraguayo Enso González fue diagnosticado con una lesión meniscal, por lo que estará fuera de las canchas por al menos dos meses.

González será sometido a una artroscopia, por lo que las chances de salir del Wolverhampton de Inglaterra, dueño de su pase, quedan descartadas.

Vale recordar que el atacante fue pretendido a principio de temporada por el Mallorca de España y Botafogo de Brasil.

González en el 2024, al servicio de la Selección paraguaya Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París, sufrió una grave lesión de rodilla (ligamentos cruzados), regresando a las canchas a mediados del 2025, disputando con la Albirroja el Mundial Sub 20 de Chile.

Otro duro golpe para el juvenil formado en Libertad, que deberá volver más fuerte que nunca para intentar afianzarse de una vez por todas.

Enso González Wolverhampton Premier League
Redacción D10
