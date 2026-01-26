26 ene. 2026
Guaraní tiene la atención puesta en Aldo Pérez

El portero de Guaraní, Aldo Pérez, se lesionó ante Olimpia y aún no tiene un diagnóstico determinado sobre la lesión que sufrió. El martes se le haría una resonancia si se desinflama la zona afectada.

Ene sta acción Aldo Pérez quedó lesionado.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

Durante el segundo gol de Olimpia ante Guaraní, el portero legendario Aldo Pérez quedó lesionado. Al portero se le debe practicar una resonancia magnética para saber la gravedad de la lesión.

El médico de Guaraní, Mario Osorio señaló que “durante el partido sufre un esguince de rodilla izquierda, se tuerce un poco la rodilla. Eso genera una subluxación que redujimos, pusimos todo en su lugar las estructuras articulares”.

“Pero esa situación forzada genera un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio junta líquido, hace un edema como le llamamos. Eso lleva unas horas o días para desinflamar y estamos en ese proceso”, sostuvo en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

La idea es desinflamar la zona afectada para realizarle la resonancia el martes por la tarde “para tener una mejor visualización de la estructura anatómica, poder afirmar un diagnóstico preciso y con base en eso poder establecer un pronóstico”.

