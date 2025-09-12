Verza será titular ante la Academia

En ese puesto aparecerá como titular Lucas Verza, en reemplazo del joven Facundo Insfrán.

Desde la salida del equipo del portero uruguayo Gastón Olveira, por la lesión en la pantorrilla, el Decano no pudo encontrar estabilidad en el puesto.

PREOCUPACIÓN. Otro aspecto que preocupa en campamento franjeado es la escasa cantidad de minutos con los que cuenta en la bolsa del Sub 18. “En la segunda rueda necesitamos que el chico juegue un promedio de 52 a 58 minutos de promedio por partido”, dijo Ever Almeida, tras la caída contra General Caballero. El futbolista que cumple la regla es Alan Ledesma.

CIFRA. 19 goles en contra acumula Olimpia en el campeonato Clausura 2025, en 11 presencias en la competencia.