06 nov. 2025
Automovilismo

Verstappen: la diferencia con McLaren “sigue bastante grande”

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) afirmó este jueves que “la diferencia” con los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, “sigue bastante grande”, a cuatro carreras del final de la temporada.

Noviembre 06, 2025 04:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Formula One Grand Prix of the Emilia Romagna - Practice and Qualifying

Max Verstappen logró la pole en el GP de Emilia-Romagna.

Foto: EFE

“Hemos tenido algunas buenas rondas en las que, por supuesto, la diferencia se redujo. Pero ahora, sobre el final, con cuatro carreras (por delante), la diferencia sigue bastante grande. Necesito sumar muchos más puntos cada fin de semana, lo cual no es tan sencillo”, expresó el cuatro veces campeón del mundo, en conversación con periodistas.

En la recta final del 2025, el británico Lando Norris (McLaren) lidera la clasificación de pilotos, con su compañero Oscar Piastri a tan solo un punto, y Verstappen, a 36 unidades.

Sin embargo, tras ganar en Italia, Azerbaiyán y Estados Unidos, el neerlandés logró acortar distancia al dúo naranja en la clasificación.

Asimismo, el piloto de 28 años dijo que consideraría que sería “fácil” reducir los puntos de diferencia que le faltan para el podio si fuese la temporada 2023, cuando quedó en la historia de la disciplina tras romper consecutivos récords, pero que este año no lo siente de igual manera.

“Si me dieras la temporada 2023, tal y como estaba todo, y me dijeras que estoy 36 puntos por detrás a falta de cuatro carreras, te diría que sí, que no hay problema, que es fácil. Pero esta temporada, por supuesto, ha sido un poco diferente”, expresó.

De igual manera, consideró que la victoria “se reduce a optimizarlo todo y clavar el fin de semana” y también a “un poco de suerte en una ronda”.

‘Mad Max’, que ya confirmó su permanencia en Red Bull para la próxima temporada, dijo que lo va a dejar todo en lo que resta de año y que, “en el peor de los casos”, quedará tercero, por detrás de Norris y Piastri.

Y aclaró que “no siente presión” en este escenario, ya que considera que ha hecho “una temporada realmente buena”.

El Gran Premio de São Paulo, que se disputará este fin de semana en el circuito de Interlagos, contará con formato ‘sprint’.

Fórmula 1 Max Verstappen
Redacción D10
