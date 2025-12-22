22 dic. 2025
Automovilismo

Alberto Scuro, nuevo presidente de la FIVA

La Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA) eligió a sus nuevas autoridades para el presente periodo que tiene una duración de tres años y abarca hasta diciembre de 2028.

Diciembre 22, 2025 09:02 a. m. • 
Por Redacción D10
Alberto Scuro

Nuevo desafío. Alberto Scuro (c) es el presidente.

En esta asamblea anual que se desarrolló en San Salvador Bahía, Brasil, con la presencia de más de 70 representantes de países miembros, procedieron a la elección.

En el acto dejó la presidencia Tiddo Bresters, quien estuvo por los últimos dos periodos.

El flamante nuevo presidente por este periodo de tres años es Alberto Scuro de Italia, en donde está asentada la sede central de la federación, en la ciudad de Turín.

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) estuvo representado por dos de sus miembros de la actual comisión directiva, el presidente Jorge Johansen y Juan Bautista Gill.

Automovilismo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Lewis Hamilton
Automovilismo
Hamilton, contra “el secretismo” de las decisiones de la FIA
El piloto Lewis Hamilton, de Ferrari, confesó este jueves su confusión ante la penalización de diez segundos que le fue impuesta en el GP de México, y afirmó que es necesario abordar “el secretismo con el que se toman las decisiones tras bastidores” en la F1.
Noviembre 06, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Formula One Grand Prix of the Emilia Romagna - Practice and Qualifying
Automovilismo
Verstappen: la diferencia con McLaren “sigue bastante grande”
El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) afirmó este jueves que “la diferencia” con los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, “sigue bastante grande”, a cuatro carreras del final de la temporada.
Noviembre 06, 2025 04:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Fabrizio Zaldivar
Automovilismo
Fau Zaldívar gana la Primera Etapa
Fabrizio Zaldívar se quedó con el día tras la primera jornada de competencia de la 50ª edición del Rally del Chaco.
Octubre 24, 2025 04:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
La pista futbolera que tiró Joshua Duerksen
Antes de oficializar su llegada al Invicta Racing, Joshua Duerksen dejó un mensaje bien futbolero en el que mencionó a Olimpia, Cerro Porteño y Arsenal, entre otros.
Octubre 22, 2025 12:53 p. m.
 · 
Redacción D10
hh.jpg
Automovilismo
El video de Invicta con guiño al guaraní
VIDEO. Joshua Duerksen fue anunciado por Invicta Racing con un video particular con algunos guiños al idioma guaraní.
Octubre 22, 2025 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
“Es un día que voy a recordar toda mi vida”: Joshua Duerksen
El piloto paraguayo Joshua Duerksen se mostró feliz por este cambio de equipo que dará en la Fórmula 2. “Es un día que voy a recordar toda mi vida”, aseveró el nuevo integrante de Invicta Racing, actual campeón de la categoría.
Octubre 22, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más