Alberto Scuro, nuevo presidente de la FIVA

En esta asamblea anual que se desarrolló en San Salvador Bahía, Brasil, con la presencia de más de 70 representantes de países miembros, procedieron a la elección.

En el acto dejó la presidencia Tiddo Bresters, quien estuvo por los últimos dos periodos.

El flamante nuevo presidente por este periodo de tres años es Alberto Scuro de Italia, en donde está asentada la sede central de la federación, en la ciudad de Turín.

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) estuvo representado por dos de sus miembros de la actual comisión directiva, el presidente Jorge Johansen y Juan Bautista Gill.