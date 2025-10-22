22 oct. 2025
Automovilismo

“Es un día que voy a recordar toda mi vida”: Joshua Duerksen

El piloto paraguayo Joshua Duerksen se mostró feliz por este cambio de equipo que dará en la Fórmula 2. “Es un día que voy a recordar toda mi vida”, aseveró el nuevo integrante de Invicta Racing, actual campeón de la categoría.

Octubre 22, 2025 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Joshua Duerksen

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

Este miércoles, el equipo Invicta Racing, actual monarca del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, anunció a Joshua Duerksen como nuevo piloto. El paraguayo no ocultó su felicidad y declaró que “es un día que voy a recordar toda mi vida”.

“Me llena de mucha emoción”, acotó el guaraní que busca “para pelear por el título de la F2”. Destacó que “cada caída valió la pena porque me trajo hasta acá”. Joshua Duerksen, actualmente en el AIX Racing, indicó que desde el año que viene desea ver la bandera paraguaya en los podios, “no de algunas carreras, sino de cada carrera”.

“Joshua ha sido uno de los pilotos más destacados de la Fórmula 2 en las últimas temporadas, y estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Invicta Racing para 2026. Es un ganador comprobado, con no solo la velocidad, sino también la mentalidad necesaria para pelear en la parte delantera de la parrilla. Su capacidad para rendir bajo presión y su compromiso con la mejora constante nos han impresionado desde el primer momento, y estoy seguro de que juntos lograremos resultados muy sólidos el próximo año”, afirmó Geoff Spear, jefe del equipo Invicta Racing.

Fórmula 2 Joshua Duerksen Automovilismo
Redacción D10
