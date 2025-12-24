24 dic. 2025
Fútbol Internacional

Joao Felix, Coman y Cristiano alargan el pleno del Al Nassr

Un doblete del francés Kingsley Coman, el gol y el pase de gol de Joao Felix y la aportación de Cristiano Ronaldo, en modo asistente, alargaron el pleno en la fase de Grupos del Al Nassr que goleó al Al Zawraa iraquí (5-1), en la última jornada de la segunda competición continental asiática.

Diciembre 24, 2025 05:03 p. m. • 
Por Redacción D10
G88oDg4WAAIIo1V.jpg

Los portugués estuvieron encendidos.

Foto: @AlNassrFC

El choque, irrelevante para las aspiraciones del conjunto de Jorge Jesus, sirvió para acentuar el dominio del Al Nassr, asentado en el primer lugar del cuarteto y con la clasificación para la siguiente ronda asegurada.

El Al Nassr, con nueve puntos de ventaja sobre el Al Zawraa, segundo y también en la siguiente fase, acabó primero con seis victorias en otros tantos partidos. El Istiglol Dushanbe y el Goa quedaron eliminados.

El cuadro de Jorge Jesus sentenció el partido en la primera parte. Coman abrió el marcador a pase de Angelo en el minuto 12 y siete más tarde fue el brasileño Wesley el que hizo el segundo. El 3-0, a la media hora, lo firmó Abdulelah Al Amri a pase de Joao Felix que hizo el cuarto, al borde del intermedio, asistido por Cristiano Ronaldo. Redondeó la goleada Coman, en el 56 tras recibir el balón de Saad AlNasser.

El Al Nassr se disputará los dieciseisavos de final.

Fútbol Internacional Al Nassr Cristiano Ronaldo
Redacción D10
