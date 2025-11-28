28 nov. 2025
Automovilismo

Piastri se lleva la ‘minipole’ del Gran Premio de Catar

El piloto australiano de la escudería McLaren, Oscar Piastri, hizo valer sus buenas sensaciones que destiló en los primeros entrenamientos libres anotándose la pole para la carrera sprint de este sábado en el circuito de Lusail, gracias a un tiempo de 1:20.055, superando al Mercedes del británico George Russell por solo 32 milésimas y a su compañero de equipo, el británico Lando Norris (+230).

Noviembre 28, 2025 05:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Oscar Piastri

Oscar Piastri se destacó este viernes.

Foto: Gentileza - Fórmula 1

Una de las sorpresas de la sesión clasificatoria fue el cuarto puesto alcanzado por el piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso (+395), que desde la SQ1 se codeó entre los mejores tiempos con su monoplaza, mientras que el madrileño Carlos Sainz alcanzó la octava posición, a 487 milésimas de distancia con respecto al crono de Piastri.

Como contraste, el británico Lewis Hamilton no logró pasar de la primera manga (18º) con su Ferrari, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó sexto (+473), pasándole factura una salida de pista a cuatro minutos para la conclusión de la tercera ronda.

Además, el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) cayó eliminado en la segunda manga (13º) y el argentino Franco Colapinto capituló en la primera tanda (20º).

En la SQ1, Verstappen comenzó superando a un efervescente Alonso en 104 milésimas, con un tiempo de 1:21.172, clasificando para el siguiente asalto el australiano Oscar Piastri con el tercer mejor crono (+149) y un sorpresivo Nico Hulkenberg (+155) que, con su Kick Sauber, se coló por delante del McLaren de Lando Norris (+226), destacando además la eliminación de Hamilton (18º), que se quedó sin tiempo para apurar la última vuelta.

Posteriormente, en la segunda manga, Norris sería el primero en bajar de la barrera del 1:21 (1:20.956), colocándose segundo Piastri a solo 49 milésimas y Verstappen, tercero a solo 80. Sería el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) uno de los pilotos destacados en caer en esta sesión, a costa de un Kimi Antonelli (Mercedes) que logró meterse en el últimos suspiro para la siguiente ronda.

Ya en la SQ3, Piastri comenzó marcando las distancias con una mejora sustancial en los tiempos (1:20.241), mientras Verstappen sufría con su monoplaza tras una aparatosa salida que dejó importantes secuelas en su coche. No obstante, Russell lanzó su particular órdago en el último y decisivo minuto de la calificación, liderando por unos segundos la tabla de resultados (1:20.087), hasta que el oceánico volvió a la carga con otro tiempo sideral (1:20.055), mientras Norris no conseguía mejorar, tras irse de frenada en una de las curvas iniciales del circuito.

La carrera sprint del Gran Premio de Catar se llevará a cabo mañana a partir de las 15.00 horas, contando con un total de 23 vueltas.

Fórmula 1
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Joshua Duerksen
Automovilismo
La pista futbolera que tiró Joshua Duerksen
Antes de oficializar su llegada al Invicta Racing, Joshua Duerksen dejó un mensaje bien futbolero en el que mencionó a Olimpia, Cerro Porteño y Arsenal, entre otros.
Octubre 22, 2025 12:53 p. m.
 · 
Redacción D10
hh.jpg
Automovilismo
El video de Invicta con guiño al guaraní
VIDEO. Joshua Duerksen fue anunciado por Invicta Racing con un video particular con algunos guiños al idioma guaraní.
Octubre 22, 2025 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
“Es un día que voy a recordar toda mi vida”: Joshua Duerksen
El piloto paraguayo Joshua Duerksen se mostró feliz por este cambio de equipo que dará en la Fórmula 2. “Es un día que voy a recordar toda mi vida”, aseveró el nuevo integrante de Invicta Racing, actual campeón de la categoría.
Octubre 22, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-22 at 12.00.09 PM.jpeg
Automovilismo
Joshua Duerksen ficha por el Campeón de la F2
ORGULLO NACIONAL. El piloto paraguayo Joshua Duerksen fue anunciado de forma oficial por su nuevo equipo de la Fórmula 2.
Octubre 22, 2025 12:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Transchaco Rally
Automovilismo
Ya se siente el Transchaco Rally
Oficialmente arrancó el 50° Transchaco Rally con las verificaciones que se llevan a cabo en el Autódromo Rubén Dumot. La largada simbólica se realizará en horas de la tarde.
Octubre 18, 2025 10:35 a. m.
 · 
Redacción D10
George Russell
Automovilismo
George Russell gana en Singapur
El británico George Russell (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, una carrera nocturna disputada en el caluroso y húmedo circuito de Marina Bay, donde McLaren revalidó el título de constructores.
Octubre 05, 2025 12:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más