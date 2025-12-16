16 dic. 2025
Automovilismo

Andrea Lafarja hará historia al competir en el WRC

La piloto Andrea Lafarja se convertirá en la primera mujer paraguaya en competir en el WRC durante el 2026. “Para mí es un honor representar a Paraguay”, aseveró.

Diciembre 16, 2025 02:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Andrea Lafarja

Andrea Lafarja marcará un hito en el automovilismo.

Foto: Gentileza - MIC Paraguay

El deporte motor sigue destacándose en Paraguay y para el 2026 se hará historia con la participación de Andrea Lafarja en un rally mundial. La piloto se convertirá en la primera paraguaya en disputar una temporada completa del Campeonato Mundial FIA WRC.

El anuncio se realizó este lunes con la presencia de representantes del automovilismo nacional, así como de autoridades del Estado. Andrea Lafarja no ocultó su emoción y expresó su compromiso al asumir este gran desafío.

“Para mí es un honor representar a Paraguay. Cuando voy al extranjero, no me importa que se acuerden de mi nombre; a mí me importa que se acuerden de dónde soy, que digan la paraguaya y dejar en alto la bandera de mi país”, aseveró. Ya en el 2019 se convirtió en la primera paraguaya en completar el Dakar.

Lafarja, a bordo de un Toyota GR Yaris Rally2, competirá en las categorías WRC Masters Cup y WRC2 Challenger y participará de siete eventos del calendario mundial: Kenya (12 al 15 de marzo), España (23 al 26 de abril), Grecia (25 al 28 de junio), Paraguay (27 al 30 agosto), Chile (10 al 13 de septiembre), Italia (1 al 4 de octubre) y Saudí Arabia (11 al 14 de noviembre).

Rally Andrea Lafarja
Redacción D10
