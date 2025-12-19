Joshua Duerksen, en el top 3

Sin dudas, a nivel individual el 2025 fue una gran año para el paraguayo Joshua Duerksen en la Fórmula 2. El piloto guaraní fue el tercero, con 79, que más vueltas lideró en la temporada que se cerró precisamente con una victoria en Emiratos Árabes Unidos.

Leading the way in '25 👊



Champion, Leonardo Fornaroli and vice-champion Jak Crawford were the leading lights this season, both completing 110 laps in the lead 🤝#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/ipCozt3yBK — Formula 2 (@Formula2) December 19, 2025

Por delante del paraguayo están el campeón, el italiano Leonardo Fornaroli (110) y el subcampeón, el estadounidense Jak Crawford también con 110.

Joshua Duerksen ocupó la novena posición en la tabla general de la Fórmula 2, en su monoplaza de la escudería AIX Racing. Poco antes del final de la temporada, el paraguayo comunicó que a partir del 2026 competirá en el equipo de Invicta Racing. Hace días al piloto se lo distinguió como uno de los deportistas destacados en la gala del D10 de Oro.