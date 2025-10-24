Fau Zaldivar gana la Primera Etapa

La 50ª edición del Rally del Chaco se puso en marcha este viernes y las sorpresas y complicaciones estuvieron a la orden del día. Al final de la jornada, Fabrizio Zaldivar salió sonriente al quedarse como ganador de la Primera Etapa.

A bordo de su Hyundai I20 N Rally 2, Fau completó los tramos preparados para este día en un tiempo total de 01:20:41,65, mientras que su hermano Miguel Zaldivar se quedó con el segundo lugar muy cerca del líder, marcando 01:20:50,96, en su Skoda Fabia RS Rally 2. Alejandro Galanti y Diego Domínguez quedaron fuera de la pelea.

La segunda etapa que se correrá este sábado, comenzará a las 7:30, en Cemelpa. Para este día están preparadas siete especiales, siendo Campo Karen la última en disputarse.

