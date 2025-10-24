24 oct. 2025
Automovilismo

Fau Zaldivar gana la Primera Etapa

Fabrizio Zaldivar se quedó con el día tras la primera jornada de competencia de la 50ª edición del Rally del Chaco.

Octubre 24, 2025 04:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Fabrizio Zaldivar

Fabrizio Zaldivar está liderando en suelo chaqueño.

Foto: Gentileza - Fabrizio Zaldivar

La 50ª edición del Rally del Chaco se puso en marcha este viernes y las sorpresas y complicaciones estuvieron a la orden del día. Al final de la jornada, Fabrizio Zaldivar salió sonriente al quedarse como ganador de la Primera Etapa.

A bordo de su Hyundai I20 N Rally 2, Fau completó los tramos preparados para este día en un tiempo total de 01:20:41,65, mientras que su hermano Miguel Zaldivar se quedó con el segundo lugar muy cerca del líder, marcando 01:20:50,96, en su Skoda Fabia RS Rally 2. Alejandro Galanti y Diego Domínguez quedaron fuera de la pelea.

La segunda etapa que se correrá este sábado, comenzará a las 7:30, en Cemelpa. Para este día están preparadas siete especiales, siendo Campo Karen la última en disputarse.

Rally del Chaco Fau Zaldívar
Redacción D10
