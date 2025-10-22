22 oct. 2025
Automovilismo

El video de Invicta con guiño al guaraní

VIDEO. Joshua Duerksen fue anunciado por Invicta Racing con un video particular con algunos guiños al idioma guaraní.

Octubre 22, 2025 12:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Duerksen fichó por un equipo top.

Una gran noticia sacudió el ambiente deportivo paraguayo con el anuncio del fichaje de Joshua Duerksen por el equipo campeón de la Fórmula 2, un paso gravitante en su carrera con el que apuntará a ser protagonista en la temporada 2026.

A través de las redes, la cuenta oficial de Invicta Racing publicó un video en el que aparece el piloto paraguayo tratando de enseñar la pronunciación de la palabra “mbarete” a Geoff Spear, manager de su nuevo equipo.

El material se cierra con Joshua diciendo “No te preocupes amigo, tenemos toda la próxima temporada para lograrlo”, dijo.

Redacción D10
