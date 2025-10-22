22 oct. 2025
Automovilismo

La pista futbolera que tiró Joshua Duerksen

Antes de oficializar su llegada al Invicta Racing, Joshua Duerksen dejó un mensaje bien futbolero en el que mencionó a Olimpia, Cerro Porteño y Arsenal, entre otros.

Octubre 22, 2025 12:53 p. m. • 
Por Redacción D10
Joshua Duerksen

Joshua Duerksen (d), junto a Gustavo Alfaro (i), seleccionador de Paraguay.

Foto: Gentileza - Joshua Duerksen

Joshua Duerksen, flamante piloto de Invicta Racing, dejó una gran pista en redes sociales antes de que se anuncie de manera oficial su llegada al actual monarca del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA.

En la red social X, el paraguayo escribió: “Olimpia 2019, Cerro Porteño 2013, Boca 2011, Bayer Leverkusen 2024, Arsenal 2004”. La referencia que escribió Joshua Duerksen fue que estos clubes lograron ser campeones invictos en esos años. Y la raíz cuadrada es la hora de la conferencia en la que se conoció su futuro.

El piloto que desde la temporada que viene estará en un equipo top de Fórmula 2, es un gran seguidor del fútbol y en varias ocasiones ya se lo vio con su camiseta de la Albirroja puesta en los distintos circuitos.

Joshua Duerksen Fórmula 2 Automovilismo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rally_44339371.jpg
Automovilismo
El Transchaco Rally, de interés turístico nacional
La Secretaría Nacional de Turismo declaró que la 50ª edición del Transchaco Rally es de interés turístico nacional.
Octubre 02, 2025 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Max Verstappen
Automovilismo
Verstappen gana en Baku, donde Sainz concluyó tercero
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Baku, donde español Carlos Sainz (Williams) acabó en tercera posición y su compatriota, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), decimoquinto.
Septiembre 21, 2025 11:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen y una carrera “totalmente épica”
Para el piloto Joshua Duerksen “fue una carrera un poco inesperada, épica, totalmente épica”. El paraguayo remontó 13 posiciones y declaró estar muy confiando en que la ganaría si quedaban dos vueltas o una más.
Septiembre 21, 2025 09:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Durksen
Automovilismo
Joshua Duerksen hace la épica en Bakú
El piloto Joshua Duerksen estuvo a solo dos décimas de hacer aún más épica la carrera de hoy. El paraguayo partió desde el 15° lugar y acabó en el segundo puesto, muy cerca de quedarse con el triunfo en el circuito de Bakú.
Septiembre 21, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Max Verstappen
Automovilismo
Verstappen gana en Monza por delante de los McLaren
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial, que se disputó en Monza, el templo de la velocidad; donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó a causa de una avería en la suspensión delantera de su AMR25 y su compatriota Carlos Sainz (Williams) acabó undécimo.
Septiembre 07, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
Joshua Duerksen vuelve a brillar en Monza
El piloto paraguayo Joshua Duerksen volvió a ofrecer una gran carrera en el circuito de Monza para subir de nuevo al podio. Esta vez, en la carrera principal, acabó en el segundo lugar para redondear una estupenda semana para el deporte nacional.
Septiembre 07, 2025 08:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más