La pista futbolera que tiró Joshua Duerksen

Joshua Duerksen, flamante piloto de Invicta Racing, dejó una gran pista en redes sociales antes de que se anuncie de manera oficial su llegada al actual monarca del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA.

En la red social X, el paraguayo escribió: “Olimpia 2019, Cerro Porteño 2013, Boca 2011, Bayer Leverkusen 2024, Arsenal 2004”. La referencia que escribió Joshua Duerksen fue que estos clubes lograron ser campeones invictos en esos años. Y la raíz cuadrada es la hora de la conferencia en la que se conoció su futuro.

Raiz cuadrada de 1.440.000 — Joshua Duerksen 🇵🇾 (@JoshuaDuerksen1) October 22, 2025

El piloto que desde la temporada que viene estará en un equipo top de Fórmula 2, es un gran seguidor del fútbol y en varias ocasiones ya se lo vio con su camiseta de la Albirroja puesta en los distintos circuitos.