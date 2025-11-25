25 nov. 2025
Joshua Duerksen vuelve a la actividad para las últimas rondas de la F2

Este fin de semana se disputará el GP de Qatar, penúltima cita en el calendario de la Fórmula 2 en 2025, luego de dos meses de inactividad. El paraguayo Joshua Duerksen irá al medio oriente a cerrar su participación en la temporada actual de la antesala de la F1.

Noviembre 25, 2025 11:41 a. m.
josss.jfif

Joshua Duerksen, piloto paraguayo de Fórmula 2.

Tras un merecido descanso luego de una temporada agotadora, Duerksen volverá a las pistas este fin de semana en el circuito de Lusail, Qatar para encarar la fecha 13 del campeonato de la Fórmula 2.

El piloto Mbarete viene de unas actuaciones memorables en las últimas fechas, logrando un doble podio en Monza y yendo al descanso con otro podio en Bakú. Ahora, después de recuperar fuerzas y recargar baterías, Joshua ya se encuentra en Qatar listo para los últimos esfuerzos del año.

El circuito de Lusail, ubicado a las afueras de Doha, Qatar, fue inaugurado en 2004 y su diseño y construcción lo convierten en un escenario ideal para buenas batallas en pista. Una mezcla de curvas rápidas y técnicas con rectas considerables y un asfalto muy abrasivo, representan un desafío importante para los pilotos y equipos.

El trazado tiene 5,380 km, 16 curvas y una recta principal de más de un kilómetro, lo que lo convierte en un desafío de alta velocidad combinado con técnica. La brisa del desierto y la arena en la pista afectan la adherencia y obligan a los pilotos a adaptarse constantemente, especialmente en las primeras vueltas. Los frenajes en curvas medias y rápidas demandan máxima precisión y una excelente gestión de neumáticos, crucial en temperaturas generalmente elevadas.

HORARIOS - FIA F2 2025 - GP DE QATAR - JOSHUA DUERKSEN

Viernes 28/11

Práctica: 14:05 (hora Qatar) | 08:05 (hora Paraguay)

Qualy: 19:10 (hora Qatar) | 13:10 (hora Paraguay)

Sábado 29/11

Carrera sprint: 19:20 (hora Qatar) | 13:20 (hora Paraguay)

Domingo 30/11

Carrera principal: 15:00 (hora Qatar) | 09:00 (hora Paraguay)

