17 ene. 2026

Venta de entradas para Cerro Porteño vs. Libertad

Cerro Porteño dio a conocer los detalles de canje y venta de entradas para el debut en el Apertura ante Libertad en La Nueva Olla.

Enero 16, 2026 07:32 p. m.
enene.jpg

La hinchada azulgrana prepara una fiesta para el domingo 24 de enero.

Foto: Club Cerro Porteño.

Cada vez falta menos para que la pelota comience a rodar de forma oficial en el fútbol paraguayo. Uno de los principales choques de la primera jornada será el que sostendrán Cerro Porteño y Libertad en La Nueva Olla, el sábado 24 de enero desde las 20:15.

El club azulgrana dio a conocer este viernes los detalles de canje y venta de boletos para dicho compromiso.

Los primeros que podrán acceder a las entradas son los socios vitalicios, desde el 19 de enero. Un día más tarde se habilitará para los socios activos.

La venta para el público en general se habilitará recién desde el 22 de enero, recordando que los niños de hasta 11 años tienen 50% de descuento en los boletos.

Por disposición de la APF, las entradas serán numeradas para todos los sectores del estadio Gral. Pablo Rojas.

LOS DETALLES

uno1.jfif
fdgdfgd.jfif

