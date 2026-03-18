Atlético de Madrid elimina al Tottenham y enfrentará al Barça

El Atlético de Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones pese a perder 3-2 en el campo del Tottenham, este miércoles en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, donde los españoles hicieron valer su triunfo 5-2 de la ida.

El francés Randal Kolo Muani (30') y el neerlandés Xavi Simons (52', 90') firmaron los tantos de los ingleses, mientras que para los visitantes anotaron argentino Julián Álvarez (48') y el eslovaco David Hancko (75'). El Tottenham se quedó por lo tanto a dos goles de forzar la prórroga.

España se asegura ya tener un equipo en semifinales de esta Champions ya que el Atlético desafiará en cuartos al Barcelona, que eliminó unas horas antes al Newcastle.

Ficha técnica:

3 – Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero (Danso, m.81), Dragusin (Udogie, m.66), Van de Ven, Spence; Xavi Simons, Gray (Gallagher, m.81), Pape Sarr, Tel (Olusesi, m.81); Kolo Muani.

2 - Atlético de Madrid: Musso; Molina (Koke, m.63), Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Giménez, m.87), Llorente, Cardoso, Lookman (Sorloth, m.63); Griezmann (Baena, m.84), Julián Alvarez (Nico González, m.84).

Goles: 1-0, m. 30: Kolo Muani; 1-1, Álvarez, m.47; 2-1, m. 52: Simons; 2-2, m.75: Hancko; 3-2, m.90: Simons.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Mostró tarjeta amarilla a Igor Tudor (entrenador, m.47), Porro (m.58), Vicario (m.58), Romero (m.70) y a Udogie (m.72) por parte del Tottenham y a Ruggeri (m.28), Lookman (m.56) y Sorloth (90+2) por parte del Atlético de Madrid.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Tottenham Stadium (Londres) ante 49.568 espectadores. EFE