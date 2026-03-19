Daniel Vallejo debuta con inobjetable victoria

Daniel Vallejo (99°ATP), número uno del tenis nacional, se estrenó este miércoles con una sólida victoria en el Paraguay Open, que se desarrolla en Rikiura, en Luque.

El paraguayo de 21 años venció en dos mangas al argentino Carlos María Zárate (575), por el marcador de 6-2 6-2 y avanza a los octavos de final de la competencia.

Impulsado por el apoyo del público paraguayo, Vallejo no dejó dudas e impuso su categoría contra su rival de turno. En la próxima ronda, se medirá al uruguayo Franco Roncadelli (332), que derrotó por 6-4 y 0-0 (Ret) al argentino Andrea Collarini (233).

Tras el Paraguay Open, Vallejo tiene dos torneos más en este marzo. El penúltimo desafío estará en el challenger 100 de São Paulo, Brasil, desde el lunes 23 de este mes. Y culminará la competencia del mes en Estados Unidos, en el ATP 250 de Houston, desde el lunes 30 del corriente.