18 mar. 2026
Tenis

Daniel Vallejo debuta con inobjetable victoria

Daniel Vallejo no falló en su estreno en el Paraguay Open al vencer con mucha suficiencia al argentino Carlos Zárate.

Marzo 18, 2026 10:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Dani vallejo

Dani Vallejo avanza de ronda en Paraguay Open.

Foto: Gentileza

Daniel Vallejo (99°ATP), número uno del tenis nacional, se estrenó este miércoles con una sólida victoria en el Paraguay Open, que se desarrolla en Rikiura, en Luque.

El paraguayo de 21 años venció en dos mangas al argentino Carlos María Zárate (575), por el marcador de 6-2 6-2 y avanza a los octavos de final de la competencia.

Impulsado por el apoyo del público paraguayo, Vallejo no dejó dudas e impuso su categoría contra su rival de turno. En la próxima ronda, se medirá al uruguayo Franco Roncadelli (332), que derrotó por 6-4 y 0-0 (Ret) al argentino Andrea Collarini (233).

Tras el Paraguay Open, Vallejo tiene dos torneos más en este marzo. El penúltimo desafío estará en el challenger 100 de São Paulo, Brasil, desde el lunes 23 de este mes. Y culminará la competencia del mes en Estados Unidos, en el ATP 250 de Houston, desde el lunes 30 del corriente.

Tenis Asunción Daniel Vallejo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alexander Zverev
Tenis
Zverev no da opción a Berretini y avanza a tercera ronda
El alemán Alexander Zverev accedió este viernes a tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) tras vencer al italiano Marco Berrettini por 6-3 y 6-4 en un partido en el que no concedió bolas de rotura.
Marzo 06, 2026 06:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Munich Ultra Paraguay Open
Tenis
Se lanza la tercera edición del Munich Ultra Paraguay Open
Este día se llevó a cabo el lanzamiento del Paraguay Open 2026, en su tercera edición, denominado Munich Ultra Paraguay Open.
Marzo 04, 2026 07:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Daniel Vallejo Adolfo
Tenis
Daniel Vallejo va por el pase a los cuartos de final
El paraguayo Daniel Vallejo choca en el Challenger de Brasilia, ante el local Joao Eduardo Schiessi.
Marzo 04, 2026 05:36 p. m.
 · 
Redacción D10
daniel vallejo_65909371.jpg
Tenis
Dani Vallejo, con calendario definido para el mes de marzo
El tenista paraguayo competirá en Brasil, Chile, Asunción y Estados Unidos, apuntando a seguir escalando en el ránking ATP.
Febrero 28, 2026 06:11 p. m.
 · 
Redacción D10
daniel vallejo_65909371.jpg
Tenis
Vallejo va por otro paso consagratorio
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo enfrenta hoy al norteamericano Emilio Navas, en los octavos de final del ATP Abierto 250 de Chile.
Febrero 26, 2026 08:43 a. m.
 · 
Redacción D10
HBtJPO2WsAAxoFo.jpeg
Tenis
Alcaraz es campeón en Doha arrasando a Fils
Carlos Alcaraz es el campeón del ATP 500 de Doha -estrena palmarés en la capital de Catar- tras arrasar al francés Arthur Fils en una final que apenas duró 50 minutos y en la que se impuso por 6-2 y 6-1 y ser el mejor en todo sobre la superficie rápida de la pista central del Khalifa International Tennis and Squash Complex.
Febrero 21, 2026 04:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más