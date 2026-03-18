18 mar. 2026
Champions League

Bayern Múnich a cuartos y Kane ensancha su cosecha goleadora

Bayern Munich goleó ante Atalanta en el estadio Allianz Arena por la vuelta de octavos de final de UEFA Champions League y avanzó a cuartos con una gran actuación de su goleador Harry Kane, quien alcanzó una marca muy especial en el torneo.

Marzo 18, 2026 07:27 p. m. • 
Por Redacción D10
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Bayern Munich logró una amplia diferencia en la serie (10-2) ante Atalanta, en los octavos de final de la Champions League.

Foto: Gentileza

El Bayern se impuso este miércoles por 4-1 al Atalanta con dos goles de Harry Kane, uno de ellos de penalti, uno de Lennart Karl y otro de Luis Díaz para acabar con la más mínima duda que pudiera quedar sobre su pase a los cuartos del final de la Liga de Campeones.

El partido, tras al resultado de la ida (1-6), era un trámite y el Atalanta pareció centrarse en evitar una nueva debacle ante un Bayern que dominó con claridad aunque sin arriesgar demasiado, consciente de que la eliminatoria ya estaba prácticamente resuelta.

El balón estuvo permanentemente en la mitad del Atalanta, el Bayern la recuperaba rápidamente y generaba llegadas y remates a puerta.

El primer gol llegó en el minuto 25, en un penalti marcado por Harry Kane. La sanción de la pena máxima sólo se confirmó después de que el árbitro, el francés Benoit Bastien, confirmara tras consultar las imágenes que Scalvini había interceptado con una mano un remate de Kane.

Luego, en el primer intento del inglés, el meta Sportiello paró el penalti, pero no estaba sobre la raya por lo que, otra vez tras intervención del VAR, el penalti se repitió y Kane no dejó pasar la segunda oportunidad.

Hasta ese momento, no había habido noticias del Atalanta en ataque. La única ocasión del equipo italiano en la primera mitad se produjo en el minuto 44, cuando el meta Jonas Urbig paró un remate de corta distancia de Mario Pasalic.

El dominio del Bayern se reflejó en las estadísticas, con 16 remates frente a 2 en los primeros 45 minutos, 76 por ciento de posesión de la pelota y 450 pases que daban una idea de hasta qué punto el partido había sido un monólogo.

No habían pasado diez minutos de la segunda parte cuando Kane marcó el segundo, con un remate a una escuadra dentro del área tras deshacerse de dos hombres que lo marcaban.

Tras el segundo gol, el entrenador del equipo alemán, Vincent Kompany, decidió darle a Deniz Ofli sus primeros minutos en el primer equipo y el jugador respondió a la confianza iniciando, con una recuperación de pelota, la jugada del tercer gol marcado por Lennart Karl a pase de Luis Díaz.

En el cuarto gol, Luis Díaz y Karl se volvieron a juntar pero en funciones invertidas y fue el colombiano el que marcó, con una vaselina dentro del área tras un pase largo del alemán.

El Atalanta logró maquillar el resultado con un gol de cabeza de Samardzic en el minuto 85 tras un saque de esquina.

- Ficha técnica:

4 - Bayern: Urbig; Bischof (Gnabry, 72), Minjae Kim, Tah, Stasinic (Ofli, 56); Goretzka, Stasinic (Pavic, 72); Karl, Guerreiro (Ito, 83), Luis Díaz: Kane (Jackson, 72).

1 - Atalanta: Sportiello; Kossonou, Hien, Scalvini; Bellanova, Mario Pasalic, Ederson (De Roon, 57), Bernasconi; De Ketelaere (Samardzic, 57), Scamacca (Krstovic, 71), Sulemana. (Raspadori, 71)

Goles: 1-0, min.25: Kane, de penalti. 2-0, min.54: Kane. 3-0, min.56: Karl. 4-0, min.70: Luis Díaz. 4-1, min.85: Samardzic.

Árbitro: Benoit Bastien (Francia).

Incidencias: partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Allianz Arena. EFE

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