18 mar. 2026
Fútbol Internacional

Messi anota el gol 900 de su carrera

Lionel Messi anotó este miércoles el gol número 900 de su carrera profesional.

Marzo 18, 2026 08:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Lionel Messi

Lionel Messi marcó su gol número 900.

Foto: Gentileza - Inter Miami

El argentino Lionel Messi anotó este miércoles el gol número 900 de su carrera profesional, al inaugurar el marcador en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Inter Miami y Nashville.

El delantero argentino, que no había viajado a Charlotte el fin de semana para descansar de cara al desenlace de la eliminatoria, adelantó al Inter Miami en el minuto siete tras recibir en el área un pase desde la izquierda del lateral español Sergio Reguilón, y encontrar un hueco entre las piernas del defensor para que su remate alcanzara la red.

Messi, de 38 años, ha marcado 672 goles con el Barcelona (2004-2021), 32 con el Paris Saint-Germain (2021-2023), 81 con el Inter Miami (2023-actualidad) y 115 con la selección argentina, con la que debutó en 2005.

El Inter Miami vence por 1-0 al Nashville en la vuelta de octavos de final del torneo continental, después de haber empatado a 0 en la ida. EFE

Fútbol Internacional Lionel Messi Inter Miami
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Marruecos
Fútbol Internacional
Marruecos anunciará el jueves a sus convocados
La selección africana, que jugará contra Paraguay un amistoso el próximo 31 de marzo, anunció que su entrenador dará a conocer sus convocados este jueves.
Marzo 17, 2026 06:58 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA.jpg
Fútbol Internacional
Acuerdo “histórico” entre la FIFA y YouTube, que será plataforma preferente del Mundial
La FIFA anunció este martes un acuerdo que calificó de “histórico” para convertir a YouTube en “plataforma preferente” del Mundial de 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en EE.UU, México y Canadá, con el objetivo de ampliar el alcance global del torneo.
Marzo 17, 2026 11:08 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-BRA-COACH-PRESSER
Fútbol Internacional
Ancelotti explica por qué no convocó a Neymar
El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, afirmó este martes que Neymar muestra sus cualidades técnicas en cada partido con el Santos, pero señaló que no está al 100 % de su condición física y que, por ese motivo, aún no lo puede convocar para la Canarinha.
Marzo 16, 2026 08:28 p. m.
776467551
Fútbol Internacional
Guardiola: “Necesitamos el partido perfecto”
Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que necesitan el “partido perfecto” para poder eliminar este martes al Real Madrid tras el 3-0 que arrastran de la ida.
Marzo 16, 2026 04:17 p. m.
enff.jpg
Fútbol Internacional
Brasil deja fuera a Neymar para amistosos
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, convocó este lunes a los delanteros Vinícius Junior y Endrick, y excluyó nuevamente a Neymar de la lista para los amistosos de este mes con Francia y Croacia.
Marzo 16, 2026 04:12 p. m.
Mano Menezes
Fútbol Internacional
Mano Menezes con Perú deja fuera a Guerrero, Lapadula y Cueva
El nuevo seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, presentó este lunes su primera convocatoria para los amistosos contra Senegal y Honduras, donde resalta la ausencia de figuras como Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Renato Tapia.
Marzo 16, 2026 03:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más