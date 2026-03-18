18 mar. 2026
Fútbol Internacional

Neymar admite que ya no es el mismo

Neymar admitió este miércoles que ya no es el mismo futbolista de hace diez años y que sabe que, de ser convocado, el Mundial de 2026 será el último de su carrera.

Marzo 18, 2026 08:58 p. m. • 
Por Redacción D10
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Neymar, estrella del fútbol brasileño.

Foto: Gentileza

El atacante Neymar, mayor anotador de la selección brasileña, admitió este miércoles que ya no es el mismo futbolista de hace diez años y que sabe que, de ser convocado, el Mundial de 2026 será el último de su carrera.

“No voy a ser el Neymar de hace diez años. No lo voy a ser. Es muy diferente. Hoy mejoré mi juego de una forma que, para mí, es lo necesario”, aseguró el exdelantero del Barcelona y del PSG en un video que publicó en redes al referirse a las críticas a su estado físico.

El delantero publicó el video dos días después de que el técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, lo dejara por fuera de la lista de convocados para los amistosos que Brasil disputará este mes con Francia y Croacia, los últimos antes del anuncio de los 26 brasileños que disputarán el Mundial.

El técnico italiano, que asumió el comando de la Canarinha en mayo del año pasado y hasta ahora no tenido en cuenta a Neymar, afirmó que el atacante del Santos necesita estar al 100 % de su potencial físico para ser convocado.

Neymar regresó al Santos el año pasado con la intención de recuperarse y volver a la selección brasileña, con la que no juega desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en un partido con Uruguay por las eliminatorias mundialistas.

Desde entonces ha estado más tiempo de baja por lesiones y problemas musculares que en la cancha, pero confía en ser tenido en cuenta por su historial.

“No necesito probarle nada a nadie. Y digo eso con el mayor respeto del mundo. El mundo sabe. Pueden asistir a los partidos y también a los entrenamientos”, afirmó.

En el mismo vídeo compartió el momento en que se enteró de que no había sido convocado para los amistosos con Francia y Croacia, y tan solo comentó, en tono de broma: "¿Y yo?”.

“Sé la calidad que tengo y del poder que tengo dentro de la cancha. Y sé que puedo agregar. Es obvio que quiero ir al Mundial y es obvio que eso me motiva”, aseguró sobre su intención de seguir trabajando para poder ser incluido en la lista final, que Ancelotti divulgará el 18 de mayo.

El delantero de 34 años dijo igualmente que es consciente de que el Mundial de 2026 es el último en su carrera.

“Es obvio que es mi último Mundial. No sé si mi último año en la selección, pero está llegando el final”, dijo.

Pero también admitió que por primera vez no tiene certeza de que será convocado para la selección brasileña.

“Después de que fui convocado por primera vez siempre supe que estaría en las otras (convocatorias). Pero ésta es una incógnita”, dijo. EFE

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