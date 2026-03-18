18 mar. 2026
Torneo Apertura

Golpe de realidad para un Cerro sin conducción

El equipo azulgrana cayó por 2-0 ante Rubio Ñu y cerró la primera rueda del Apertura a 7 puntos del líder Olimpia.

Marzo 18, 2026 08:50 p. m. • 
Por Guillermo Areco
Cerro rubio ñu

Rubio Ñu se impuso en La Arboleda a Cerro por 2-0.

Gentileza.

Cuestionado por su gente y al grito de “que se vayan todos”, Cerro Porteño se retiró de su visita en La Arboleda, cayendo por 2-0 y desnudando absoluta falta de conducción, al ser un equipo que fue sobrepasado en el global, sin ideas e irresoluto.

La improvisación de la rotación terminó desembocando en una nueva frustración del Azulgrana, ya que no tuvo la seguridad con su variante en portería, para que el ataque “extranjero” será solo una brisa en el ataque.

Y el maquillaje de los cuatro triunfos con empuje y nada de fútbol ya se escurrió, volviendo a ser el Azulgrana ese equipo que deambula entre nerviosismo y una total ausencia en sus grandes apuestas del exterior, que volvieron a reprobar con una pobre exposición en cancha.

Son siete puntos los que separan al Ciclón de la cima, sumado a ello ya una progresiva evolución en el juego del líder, que crece en confianza y en resultados, ante un equipo de Barrio Obrero que se estanca en la llanura de no saber a qué jugar ni como plantear algo positivo.

Si bien queda una rueda, Jorge Bava evidenció no estar preparado para el desafío y que lo del semestre anterior fue el empuje que otorgó en esa recta final el cambio de aire en la conducción, chocando con una realidad que no se puede negar; Cerro deambula a la deriva, sin conducción en el que se reparten culpabilidad la tibia dirigencia, un entrenador sin alternativas y un equipo que no responde.

Cerro Porteño Rubio Ñu Torneo Apertura
Guillermo Areco
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño
Torneo Apertura
Cerro Porteño, obligado a mantener el ritmo
Cerro Porteño visita a Rubio Ñu en Santísima Trinidad, desde las 18:30, en compromiso a disputarse en La Arboleda, en duelo correspondiente a la última fecha de la primera rueda.
Marzo 18, 2026 10:54 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-17 at 22.13.08.jpeg
Torneo Apertura
Olimpia se afirma en la cima
Olimpia derrotó por la mínima diferencia a Sportivo Luqueño y cerró la primera rueda con un triunfo que le permite afirmarse en la cima del Apertura.
Marzo 17, 2026 10:24 p. m.
 · 
Redacción D10
SAN LORENZO 2 DE MAYO.jpg
Torneo Apertura
San Lorenzo cierra la primera rueda sin poder ganar
San Lorenzo y 2 de Mayo empataron 1-1 por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Santo no pudo sumar de a tres en la primera rueda. Está último en la tabla.
Marzo 17, 2026 08:45 p. m.
OLI-LUQ.png
Torneo Apertura
Olimpia vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Promesa de partidazo en Sajonia. El líder Olimpia mide a Luqueño desde las 20:30 por la fecha 11. No te pierdas el paso a paso del encuentro.
Marzo 17, 2026 03:48 p. m.
SAN-2MA.png
Torneo Apertura
San Lorenzo vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Sportivo San Lorenzo recibe desde las 18:30 al 2 de Mayo en el inicio de la fecha 11 del Apertura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Marzo 17, 2026 03:47 p. m.
HDUv0AyaoAAAb0h.jpeg
Torneo Apertura
Por el triunfo en su feudo
San Lorenzo quiere cerrar la 1ª rueda con al menos una victoria.
Marzo 17, 2026 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más