Golpe de realidad para un Cerro sin conducción

Cuestionado por su gente y al grito de “que se vayan todos”, Cerro Porteño se retiró de su visita en La Arboleda, cayendo por 2-0 y desnudando absoluta falta de conducción, al ser un equipo que fue sobrepasado en el global, sin ideas e irresoluto.

La improvisación de la rotación terminó desembocando en una nueva frustración del Azulgrana, ya que no tuvo la seguridad con su variante en portería, para que el ataque “extranjero” será solo una brisa en el ataque.

Y el maquillaje de los cuatro triunfos con empuje y nada de fútbol ya se escurrió, volviendo a ser el Azulgrana ese equipo que deambula entre nerviosismo y una total ausencia en sus grandes apuestas del exterior, que volvieron a reprobar con una pobre exposición en cancha.

Son siete puntos los que separan al Ciclón de la cima, sumado a ello ya una progresiva evolución en el juego del líder, que crece en confianza y en resultados, ante un equipo de Barrio Obrero que se estanca en la llanura de no saber a qué jugar ni como plantear algo positivo.

Si bien queda una rueda, Jorge Bava evidenció no estar preparado para el desafío y que lo del semestre anterior fue el empuje que otorgó en esa recta final el cambio de aire en la conducción, chocando con una realidad que no se puede negar; Cerro deambula a la deriva, sin conducción en el que se reparten culpabilidad la tibia dirigencia, un entrenador sin alternativas y un equipo que no responde.