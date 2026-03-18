Richard Sánchez: “El equipo está para grandes cosas”

Olimpia venció 1-0 al Sportivo Luqueño y volvió a sumar de a tres. El mediocampista Richard Sánchez, en su primer partido de titular, fue destacado como figura del partido y dejó sus sensaciones sobre su momento individual y grupal.

“En lo individual estoy contento por mi rendimiento, ahora vamos a disfrutar y desde mañana (martes) a pensar en el partido del fin de semana que será muy duro”, dijo Sánchez.

El mediocampista de 28 años también se refirió al ambiente en el vestuario del Franjeado. Destacó que es uno de los motivos que lo convenció para volver a Olimpia. “El grupo es fundamental, si querés conseguir cosas, eso me motivó también a mí a venir a Olimpia”, apuntó.

“En las vacaciones le dije a mi representante que deseaba volver, también hablé con el técnico (Pablo Sánchez), hablé con el presidente (Rodrigo Nogués), que estaban armando un gran plantel, luego llegué al club y me encontré con muchas cosas lindas”, señaló durante la entrevista con Tigo Sports.

Por último, Sánchez se mostró motivado por la gran campaña que viene realizando su equipo (ganó 8 partidos y empató 3), que continúa invicto en el Apertura 2026.

“El equipo está para grandes cosas, peleando paso a paso. En este club no importa si ganas 3, 4 a 0, o 1 a 0, acá lo importante es ganar y lo principal es el grupo, que estamos unidos en lo que sea”, remarcó.

En la fecha 12 de la competencia, la primera de las revanchas, el Decano tendrá que enfrentarse ante Guaraní, en el estadio Erico Galeano de Capiatá, este sábado 21 de marzo, desde las 18:30.