Vegetti: “No hay que desesperarse”

Pablo Vegetti, delantero de Cerro Porteño, charló con la prensa antes del viaje del Ciclón rumbo a Pedro Juan Caballero, para el compromiso ante el 2 de Mayo por la fecha 2 del Clausura.

“Queríamos ganar de entrada, venimos de una buena pretemporada, pero es parte del proceso, debemos de ser capaces de sostener todo el partido la intensidad del primer tiempo, en donde sí estuvimos bien”, apuntó el atacante. “No hay que desesperarse, esto es así, el torneo paraguayo es muy difícil y nos toca ir a recuperar puntos de visitante”, indicó.

Con respecto a la acción en la que no pudo definir para el 2-0, Vegetti explicó: “Quise definir fuerte y arriba, pero lamentablemente la ejecución no salió como quería, eso me dejó muy caliente, pero solo queda salir rápido de esa situación”.

Sobre lo que busca el grupo en el inicio del semestre, el delantero remarcó que la idea es insistir con el estilo de juego e ir mejorando con el correr de las fechas: “Vamos a ir tomando ritmo, no es fácil jugar todo el tiempo en alta intensidad y eso lleva su tiempo de adaptación, pero somos conscientes de ir corrigiendo errores”.

“Pasa más por lo emocional que por lo físico, somos autocríticos, más allá de ganar o empatar siempre hay errores por corregir”, expuso.

Con relación a los refuerzos, Pablo sumó que los que llegaron son buenos y que tienen su tiempo de adaptación. “Buscamos llegar todos de la mejor forma para los próximos días”, sentenció.