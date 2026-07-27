27 jul 2026
Cerro Porteño

Vegetti: “No hay que desesperarse”

El delantero del Cerro Porteño, Pablo Vegetti, expuso que el arranque no fue el deseado, pero que la recuperación será inmediata.

Julio 27, 2026 06:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo Vegetti.jpg

Pablo Vegetti, delantero de Cerro Porteño.

Pablo Vegetti, delantero de Cerro Porteño, charló con la prensa antes del viaje del Ciclón rumbo a Pedro Juan Caballero, para el compromiso ante el 2 de Mayo por la fecha 2 del Clausura.

“Queríamos ganar de entrada, venimos de una buena pretemporada, pero es parte del proceso, debemos de ser capaces de sostener todo el partido la intensidad del primer tiempo, en donde sí estuvimos bien”, apuntó el atacante. “No hay que desesperarse, esto es así, el torneo paraguayo es muy difícil y nos toca ir a recuperar puntos de visitante”, indicó.

Con respecto a la acción en la que no pudo definir para el 2-0, Vegetti explicó: “Quise definir fuerte y arriba, pero lamentablemente la ejecución no salió como quería, eso me dejó muy caliente, pero solo queda salir rápido de esa situación”.

Sobre lo que busca el grupo en el inicio del semestre, el delantero remarcó que la idea es insistir con el estilo de juego e ir mejorando con el correr de las fechas: “Vamos a ir tomando ritmo, no es fácil jugar todo el tiempo en alta intensidad y eso lleva su tiempo de adaptación, pero somos conscientes de ir corrigiendo errores”.

“Pasa más por lo emocional que por lo físico, somos autocríticos, más allá de ganar o empatar siempre hay errores por corregir”, expuso.

Con relación a los refuerzos, Pablo sumó que los que llegaron son buenos y que tienen su tiempo de adaptación. “Buscamos llegar todos de la mejor forma para los próximos días”, sentenció.

Pablo Vegetti Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rrrodo.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño tiene todo listo para el debut
Ariel Holan perfila el onceno azulgrana para el debut de este viernes ante Trinidense en La Nueva Olla.
Julio 22, 2026 07:00 p. m.
ddiaro.jpg
Cerro Porteño
La nueva marca que vestirá a Cerro Porteño
Cerro Porteño tendrá una nueva empresa encargada de su indumentaria deportiva desde enero del 2027.
Julio 22, 2026 12:16 p. m.
HNdqJIuW4AAht0n.jpeg
Cerro Porteño
Holan prueba equipo para esperado debut
Con bajas. El entrenador azulgrana no tiene a todos los jugadores a disposición.
Julio 22, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
HNwbPCUWQAAGE-I.jpeg
Cerro Porteño
Cerro Porteño presenta a su nuevo arquero
Cerro Porteño hizo oficial la presentación de su nuevo portero, el argentino Manuel Roffo.
Julio 21, 2026 11:21 a. m.
 · 
Redacción D10
HNrXL6IXkAAjJru (1).jpg
Cerro Porteño
Ariel Gamarra, nuevo jugador de Cerro Porteño
Cerro Porteño hizo oficial la incorporación de Ariel Gamarra como nuevo refuerzo de su plantel principal.
Julio 20, 2026 11:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Ariel Holan
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Vuelta a trabajos con miras al debut
Tras un fin de semana de descanso luego de su gira de preparación por Buenos Aires, Argentina, el plantel de Cerro Porteño retomará hoy los entrenamientos en Barrio Obrero.
Julio 20, 2026 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10