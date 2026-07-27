Cerro Porteño habilita la Fase 1 de venta de entradas por Libertadores

Pensando en el partido contra el Palmeiras por Copa Libertadores, Cerro Porteño comenzó la Fase 1 este día para los hinchas que no son socios del club. Además, la venta de boletas para los socios continúa.

Precios de entradas

Graderías Norte: G 60.000

Graderías Novena: G 60.000

Plateas Alta: G 80.000

Plateas Baja: G 80.000

Preferencias Lateral: G 180.000

Preferencias VIP: G 220.000

Cerro Porteño recibirá al Palmeiras el 19 de agosto, a las 21:00, en el ueno La Nueva Olla, por los octavos de final de la Copa Libertadores.