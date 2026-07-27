Cerro Porteño habilita la Fase 1 de venta de entradas por Libertadores

Pensando en el partido contra el Palmeiras por Copa Libertadores, Cerro Porteño comenzó la Fase 1 este día para los hinchas que no son socios del club. Además, la venta de boletas para los socios continúa.
Precios de entradas
Graderías Norte: G 60.000
Graderías Novena: G 60.000
Plateas Alta: G 80.000
Plateas Baja: G 80.000
Preferencias Lateral: G 180.000
Preferencias VIP: G 220.000
Cerro Porteño recibirá al Palmeiras el 19 de agosto, a las 21:00, en el ueno La Nueva Olla, por los octavos de final de la Copa Libertadores.
✅ 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐀𝐳𝐮𝐥𝐠𝐫𝐚𝐧𝐚, informamos que desde 𝐡𝐨𝐲 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐬 está habilitada la 𝐅𝐚𝐬𝐞 𝟏 de 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨.— Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) July 27, 2026
⚠️ La venta de entradas para @SociosCCP continua.
Cerro Porteño 🆚 Palmeiras
📆 Miercoles 19.08
⌚️… pic.twitter.com/jnynhxuXfy