27 jul 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño habilita la Fase 1 de venta de entradas por Libertadores

El club Cerro Porteño habilitó desde este día la primera fase de la venta de entradas de cara al partido por Copa Libertadores frente al Palmeiras.

Julio 27, 2026 12:47 p. m. • 
Por Redacción D10
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El Ciclón recibirá al Palmeiras en el ueno La Nueva Olla.

Pensando en el partido contra el Palmeiras por Copa Libertadores, Cerro Porteño comenzó la Fase 1 este día para los hinchas que no son socios del club. Además, la venta de boletas para los socios continúa.

Precios de entradas

Graderías Norte: G 60.000

Graderías Novena: G 60.000

Plateas Alta: G 80.000

Plateas Baja: G 80.000

Preferencias Lateral: G 180.000

Preferencias VIP: G 220.000

Cerro Porteño recibirá al Palmeiras el 19 de agosto, a las 21:00, en el ueno La Nueva Olla, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cerro Porteño Copa Libertadores Palmeiras
Redacción D10
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