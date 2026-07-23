Iván Ramírez: “Sé donde estoy pisando”

Las primeras palabras de Iván Ramírez como futbolista de Cerro Porteño no dejaron margen a la especulación. En la presentación oficial, se mostró consciente de la exigencia que rodea su llegada a Barrio Obrero.

El lateral derecho dejó en claro que asume el reto en la etapa justa de su carrera. “Tengo la experiencia necesaria para jugar, para estar en este club. Sé dónde estoy pisando”, afirmó ante la prensa.

Su incorporación se dio de forma vertiginosa tras cerrar su ciclo en Libertad. El propio futbolista confirmó la rapidez de las gestiones entre dirigentes y su representante, señalando que “el interés estaba ahí” y que no dudó “mucho en decir que sí”.

Tras completar la pretemporada con amistosos en Argentina (donde jugó contra Racing, Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield), Ramírez valoró los trabajos de preparación de cara a la competencia: “Nos fue bastante bien. Hubo varios partidos donde tuvimos la necesidad de probarnos cada uno, tanto físicamente como mentalmente”, aseguró.

De cara a su debut inmediato de este viernes contra el Sportivo Trinidense, el defensor asume con tranquilidad la responsabilidad de ganarse la confianza del hincha con el correr de los minutos.

“Con los partidos también voy a ir ganando esa confianza, ese ritmo que es lo que se necesita y tratar de dar lo mejor de mí”, expresó con la mirada puesta en un semestre cargado de desafíos, donde asoman el Torneo Clausura, la Copa Paraguay y el cruce internacional frente a Palmeiras por la Copa Libertadores.

Ramírez remarcó la mentalidad con la que el plantel afrontará la competencia desde el primer minuto. “Yo en lo personal sé la responsabilidad que se siente estar en este club y sé los desafíos que hay. Mañana tenemos el primer desafío que para nosotros es la final del mundo”, sentenció.